El Govern renuncia a fer un calendari de noves mesures per Setmana Santa i actuarà en funció de les dades

El Govern va anunciar fa dues setmanes que preparava un calendari que permetés a ciutadans i sectors afectats per les restriccions de la pandèmia saber com i quan es podrien relaxar o endurir les mesures en Setmana Santa. Aquest dimarts, però, la mateixa portaveu Meritxell Budó que va posar sobre la taula aquest calendari ha deixat clar que l'executiu ha renunciat a fer públic cap calendari i ha considerat que amb l'aixecament del confinament comarcal ja es pot planificar la Setmana Santa. Budó afirma, a més, que es decidirà si s'aixequen o s'incorporen restriccions en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques, tot i garantir que si hi ha canvis "s'avisarien amb temps".

Segons ha explicat la portaveu del Govern, amb les restriccions que hi ha en actiu ara i que tenen una vigència de 15 dies, els sectors afectats per les mesures especialment de cara als dies de Setmana Santa poden ja planificar la seva activitat en aquella època, encara que ningú els hagi garantit a hores d'ara que les restriccions aixecades es revalidaran per als dies de festa i que la revisió de les mateixes es faci just a les portes del període vocacional. Així, el calendari que es va anunciar i que hauria de funcionar com un compromís amb les mesures a aplicar i en quines condicions desapareix dels plans del Govern i, tal i com ha explicat Budó, "s'actuarà en funció de l'evolució de les dades epidemiològiques i del que recomanin les autoritats sanitàries".

"Una mesura com l'aixecament del confinament comarcal ja ens dona la idea que la mobilitat està permesa amb el grup bombolla. Si no empitjora la situació, seriem mesures que estarien vigents, amb aquests desplaçaments, també per Setmana Santa", ha detallat Budó en ser preguntada pel calendari. I és que la portaveu creu que aquesta mesura és "la que més afecta a la previsió" de ciutadans, comercials i hotelers, i amb el pla vigent per a 15 dies "ja es pot planificar". "La resolució actual té una durada de 15 dies. Pot ser que es prorrogui i que s'inclogui la Setmana Santa mab les mateixes mesures, o que hi hagi una revisió. Ho veurem en funció de les dades epidemiològiques", ha comentat, tot assegurant que si el Govern acaba modificant les mesures per a aquests dies de festa "s'anunciarà amb temps".

La portaveu, que ha insistit que segueix "sobre la taula" la possibilitat de relaxar el confinament nocturn i permetre l'obertura de bars i restaurants al vespre, no ha volgut posar terminis per poder revisar aquestes mesures, però sí ha garantit que es farà sempre amb l'aval del Procicat i "no només tenint en compte un indicador com l'RT, sinó el conjunt de les dades".

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus