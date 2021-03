Nuet diu que el procés potser va ser «criticable» però no pas un «acte delictiu»

El diputat d'ERC Joan Josep Nuet ha defensat aquest dimecres, quan ha arribat al Tribunal Suprem per ser jutjat per un delicte de desobediència en relació amb el procés, que el debat sobre les anomenades lleis de desconnexió al Parlament potser va ser "criticable" però no pas un "acte delictiu", i assegurat que és "innocent".

La sala penal ha començat aquest dimecres el judici contra Nuet per haver votat, com a secretari tercer de la Mesa del Parlament en la XI legislatura, quan era diputat de SíQueEsPot, a favor de la tramitació de les lleis de desconnexió, malgrat els advertiments del Tribunal Constitucional (TC). La Fiscalia demana una multa de 8 mesos i una inhabilitació d'un any i quatre mesos.

"Afronto aquest judici amb valentia, amb convicció, convençut que soc innocent", ha dit Nuet en declaracions a la premsa quan ha arribat al Tribunal Suprem, on l'han rebut amb aplaudiments dirigents d'ERC com ara Carolina Telechea, Montse Bassa, Mirella Cortés i Bernat Picornell, com també de Junts, el PdCat i la CUP, i el president del grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés dels Diputats, Jaume Asens.

Nuet ha confiat poder convèncer els magistrats que "el debat parlamentari que es va produir a Catalunya és absolutament criticable" però no pas un "acte delictiu". "Una cosa és que sigui criticable i una altra que se'ns tracti com criminals. No som criminals, som dirigents polítics que tenim opinions polítiques i, si en un parlament no les podem expressar, no sé on les expressarem", ha plantejat.

Sobre el que va passar pel que fa al referèndum independentista de l'1 d'octubre del 2017, Nuet ha assenyalat que "van ser dies difícils" que ara es poden analitzar amb "una mica més de perspectiva perquè han passat els anys", ha indicat que "el debat que hi va haver als carrers de Catalunya es va portar al Parlament millor o pitjor" i ha incidit que "és criticable".

No obstant això, ha sostingut que no hi va haver desobediència al TC, sinó que els implicats en el procés van fer el que van poder perquè "el debat es conduís de la millor manera al Parlament català". "Per tant, faré servir tots els arguments polítics i jurídics que permeten que tinguem una democràcia i que hi hagi parlaments", ha avançat.

El debat no "desapareixerà"

En aquest context, ha aprofitat per reiterar que "per prohibir un debat" no "desapareixerà" i ha advertit que, "al contrari, aquest debat possiblement emergirà, però de pitjor manera". "Si una cosa no es pot discutir en un parlament es discutirà al carrer, als bars, a les llars", ha subratllat.

Per això, ha recalcat que el millor és que "al Parlament es permetin els mecanismes perquè aquest debat polític emergeixi", admetent que el TC exerceixi el control constitucional, però sense caure en el que ha descrit com una mena de censura prèvia.

"Fins ara la jurisprudència constitucional ens deia que no tenim una Constitució militant, que podem parlar de tot, perquè parlem de tot i que al final la matemàtica parlamentària i el control constitucional diguin l'última paraula, però que no s'impedeixi el debat polític", ha reclamat.

Nuet ha lamentat que "en la democràcia espanyola" això abans no passava però que ara sí que passa, al·ludint a la decisió de la Mesa del Congrés de no admetre la llei d'amnistia que van registrar els diputats catalans. "Espero que aquesta deriva no es consolidi, sinó que d'alguna manera es torni a obrir el Parlament a tots els debats", ha conclòs.