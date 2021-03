Crítiques als diputats que miraven el mòbil durant el discurs d'Aragonès

El Parlament acull aquest divendres el debat d'investidura del candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès. La sessió ha arrencat a les 10 hores i se celebra, com la sessió constitutiva de la Cambra catalana del 12 de març passat, a l'Auditori de la Cambra catalana, més espaiós i ventilat per poder acollir els 135 diputats.



La sessió ha començat amb la intervenció, sense límit de temps, del candidat a la investidura, per exposar el seu programa de govern i, a continuació, és el torn dels líders parlamentaris, de major a menor, que disposaran de 30 minuts. Un debat que es preveu allargar durant tota la jornada i que ja ha deixat una imatge controvertida: molts dels diputats enganxats a la pantalla dels seus telèfons mòbils i tablets durant el discurs d'Aragonès.





Desenes de diputats i diputades mirant el mòbil o la tablet en el discurs d'investidura al Parlament. On és el respecte? pic.twitter.com/nvL07gFLK0 — FMasreal (@FMasreal) March 26, 2021

A veure si al final s'haurà de prohibir l'ús del mòbil en les sessions al Parlament, com als instituts https://t.co/D0wdV1hWaC — Arnau (@arnaurima) March 26, 2021

Signes dels temps que vivim https://t.co/Vi3GSUPPhZ — De bell nou (@debellnou) March 26, 2021

Aquesta fotografia ha generat enrenou a les xarxes socials, ja que alguns usuaris han criticat que els representants al Parlament no atenguin les paraules que pronuncia el postulant a la Presidència de la Generalitat.