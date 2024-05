La CUP proposa fer les obres als centres escolars pendents a Girona en un màxim de quatre anys

La CUP ha proposat avui "fer les ampliacions i construccions d’escoles i instituts pendents a comarques gironines en un màxim de quatre anys". Dani Cornellà, el candidat de la CUP-Defensem la Terra, ha declarat que “a les comarques gironines tenim més de 300 barracons dels 1000 que hi ha repartits a Catalunya. Aquestes dades demostren que patim una manca d’inversions en infraestructures educatives molt més accentuada que a la resta del país i que els darrers governs de Junts i ERC han abandonat la nostra demarcació".

Per la seva banda, el candidat cupaire de Banyoles, Non Casadevall, ha denunciat que el departament d’Educació "vol tancar el curs vinent l’escola Camins del municipi". Casadevall ha exposat la necessitat de “no tancar cap escola pública, tal com defensen les famílies, perquè necessitem projectes educatius diversos i un número baix d’alumnes per aula”.

La candidata Montserrat Vinyets ha defensat "l’educació pública catalana com a model per aconseguir una societat cohesionada on tothom tingui les mateixes oportunitats". "El pressupost destinat a educació ha de ser de com a mínim el 6% del PIB, per garantir revertir totes les retallades i disposar dels recursos suficients per a una escola inclusiva i en català”, ha sentenciat Vinyets.