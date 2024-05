El PP demana concentrar el vot per evitar "que altres opcions acabin per apuntalar l’independentisme"

“Si creus en la integritat territorial, si vols que Catalunya funcioni, el vot més directe, proper i efectiu és el vot al PP”. D’aquesta manera ha demanat el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, concentrar el vot en la formació popular el proper 12 de maig. Ho ha dit aquest matí des de la Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà, des d’on també ha assegurat que el vot al PP és l’única opció “per estabilitzar la situació a Catalunya, pel retorn a la normalitat, la credibilitat i la serenitat que necessita Catalunya”. Moreno ha destacat “el pragmatisme i la capacitat de gestió del PP, com hem demostrat sempre que hem tingut ocasió”, per exemple a Andalusia.

Moreno també ha indicat que “l’únic partit polític que no apuntalarà l’independentisme és el PP, cosa que si passarà si els ciutadans opten per altres opcions com el PSC”. A dos dies d’acabar la campanya electoral, el president andalús ha remarcat que "el canvi és possible" i ho ha exemplificat recordant que “a Andalusia es deia que era impossible que el PP guanyés unes eleccions i ara som la força majoritària”. De fet, Moreno ha explicat que Catalunya necessita una fórmula similar, marcada per “un projecte polític serè i sensat com el del PP de Catalunya, i per descomptat el PP de Girona”.

Per la seva banda, el cap de llista del PP per Girona a les eleccions autonòmiques, Jaume Veray, ha insistit en la necessitat de concentrar el vot en el PP. “A Girona, en les darreres eleccions generals, ens van faltar 200 vots per obtenir el diputat i això és molt important perquè, si l’haguéssim tret, ara Puigdemont no seria decisiu i Sánchez no seria president del govern perquè ho seria Alberto Núñez Feijóo”, ha manifestat. Veray ha demanat mobilització i concentració de vot en el PP perquè “si som decisius Catalunya pot canviar i si canvia serà millor".