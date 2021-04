FAADA reclama incloure la prohibició de vendre animals de companyia a la nova llei estatal sobre benestar animal

La Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA) ha reclamat al govern espanyol incloure la prohibició de la venda d'animal de companyia a la nova Llei marc de benestar animal. L'organització ha alertat que s'està traslladant a Espanya l'existència de granges o fàbriques de cadells que produeixen gossos i gats "de manera industrial a preus molt per sota del mercat i en condicions deplorables". A més, i tot i que moltes comunitats han il·legalitzat les transaccions amb animals entre particulars, continuen proliferant anuncies de compravenda d'animals. Per això, FAADA ha defensat que la solució efectiva per detenir el tràfic d'animals de companyia és prohibir la seva venda a tercers, en botigues i per internet.

Amb aquest objectiu, l'organització ha impulsat una campanya de recollida de signatures sota el lema #NoTincPreu, dirigida a la Direcció General de Drets dels Animals i al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a que inclogui la prohibició a la nova normativa.