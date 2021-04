La policia desallotja una festa il·legal amb 200 persones a la Zona Franca de Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos van desallotjar diumenge a la nit un macrobotellón en el qual participaven unes 200 persones, algunes amb armes blanques, i el suport logístic de vint vehicles a la Zona Franca de la capital catalana, on es van dissoldre també altres concentracions festives en les quals participaven unes 370 persones.

Fonts de la Guàrdia Urbana van informar a EFE que l'operatiu policial per aquest macrobotellón va començar sobre dos quarts de deu de la nit en l'avinguda Parc Logístic, a l'altura del número 66.

En l'operació van ser identificades 91 persones i es van tramitar 310 denúncies, ja que a alguns dels participants se'ls va imposar una doble sanció per diversos incompliments de les normes decretades amb motiu de la pandèmia del coronavirus.

Els agents també van intervenir tres armes, mentre una altra persona va quedar imputada per apropiació indeguda i una altra denunciada per alcoholèmia.

Agents de la Guàrdia Urbana, a més, van desallotjar sobre dos quarts d'onze de la nit unes cent persones d'un altre macrobotellón que se celebrava en el passeig de Lluís Companys, en els límíts del Born de Barcelona.

Als jardins de les Tres Xemeneies, un altre dels llocs habituals per a la celebració de macrobotellons il·legals, la Policia Local va desallotjar també 20 persones més.

En paral·lel, els Mossos d'Esquadra i les policies locals de Catalunya han interposat 1.829 sancions per incompliments de les restriccions derivades de la COVID-19 durant aquests dies de Setmana Santa.

Així, des de dijous a diumenge els cossos policials han aixecat 1.431 actes per incomplir el toc de queda nocturn, 330 aquest diumenge, 451 dissabte, 417 divendres i 233 dijous.

També s'han sancionat 101 bars i restaurants per incomplir els horaris o l'aforament: mig centenar entre dijous i divendres, una trentena dissabte i una vintena diumenge.

Per últim, s'han imposat 297 sancions per voler sortir de Catalunya o sortir de la comarca sense complir els requisits establerts com circular amb la bombolla de convivència: 31 diumenge, 100 dissabte, 90 divendres i 76 dijous.