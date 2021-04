Apareixen ninots d'ERC, JxCat i la CUP penjats a diversos ponts de la C-17 i la C-25

Aquest dilluns al matí han aparegut diversos ninots penjats en ponts de la carretera C-17 i la C-25 amb els logotips dels tres partits independentistes: ERC, JxCat i la CUP. Els ninots van acompanyats d'una pancarta on es llegeix: "Primer avís. Volem la independència" i també es recorda que els tres partits van sumar el 52% dels vots a les darreres eleccions. L'acció, que no ha estat reivindicada per cap col·lectiu, és similar a la que va tenir lloc el desembre del 2017 quan van aparèixer ninots penjats cap per avall amb els logotips de Cs, el PP i el PSC. Societat Civil Catalana i el PP van denunciar l'acció i els Mossos van obrir una investigació.

A mig matí els Mossos d'Esquadra ja havien despenjat totes les pancartes i ninots. Segons fonts policials, a banda dels ponts de la C-17 i la C-25, també s'han dut a terme accions similars a la C-15 a l'alçada de Capellades i Vallbona d'Anoia i al Pla de Santa Maria, a Tarragona. Els Mossos obriran una investigació per esbrinar els fets.

El secretari primer de la Mesa del Parlament, Ferran Pedret (PSC), s'ha fet ressò de l'acció al seu compte de twitter recordant que l'any 2017 van aparèixer ninots penjats amb logotips del PSC, C's i el PP i escriu: "Ni aleshores, ni ara. Prou". Ramon Espadaler, diputat dels Socialistes-Units per Avançar, també ha mostrat el seu "rebuig més radical" a través de les xarxes socials.