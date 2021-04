Dos detinguts a Barcelona per la violació d'una dona després de ser drogada

Una dona va ser drogada i violada durant la matinada d'ahir al barri de la Barceloneta de Barcelona. La Guàrdia Urbana va detenir dues persones presumptament relacionades amb els fets, una com a presumpta autora i una altra com a participant, sense que la policia hagi aclarit encara quin va ser el seu paper en els successos esdevinguts al barri portuari de la capital catalana. Els agents de la Policia Local van efectuar l'arrest, però posteriorment van posar els presumptes implicats sota tutela dels Mossos d'Esquadra a la comissaria de les Corts. Serà la policia autonòmica la que assumirà a partir d'ara la investigació policial. La víctima va ser traslladada, després de denunciar els fets, a l'hospital més proper per ser atesa i inspeccionada.

Fonts del consistori barceloní van confirmar que els fets es van produir poc després de les sis del matí, quan una dona va denunciar haver estat agredida sexualment amb penetració per un dels detinguts. L'episodi es va iniciar la nit de dissabte, quan la víctima i la seva parella sentimental haurien acceptat la invitació dels dos homes detinguts per pujar al seu apartament per passar-hi una estona.