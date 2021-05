ERC es plantejarà un govern en solitari si la setmana que ve no «s'embasta» un acord amb Junts

ERC es plantejarà un govern en solitari si la setmana que ve no «s'embasta» un acord amb Junts · ACN

La portaveu d'ERC al Parlament i membre de l'equip negociador, Marta Vilalta, ha evitat fixar una data concreta per a un acord amb Junts però considera que ja s'està "en zona de risc" i en "temps de descompte". "El que queda de setmana s'hauria de poder aprofitar al màxim i la setmana que ve s'haurien d'obrir expectatives, sinó ens haurem de començar a plantejar alternatives com un govern en solitari amb el suport a la investidura de Junts i la CUP", ha afirmat en una entrevista a 'Ràdio 4 i La2'. Així doncs, assenyala al calendari unes dates més pròximes al 20 de maig citat ahir pel vicesecretari d'ERC, Sergi Sabrià. Vilalta també ha dit que "intueix" que una part de Junts vol eleccions i ha avisat que seria "nefast" per al país.