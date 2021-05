El 80% d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil de Catalunya ja estan vacunats

El Govern ja té pràcticament acabada la vacunació, en primera dosi, de tots els efectius que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional tenen a Catalunya. Així ho ha detallat la portaveu del Govern i consellera de la Presidència en funcions, Meritxell Budó, aquest dimarts. Segons l'executiu, en compliment de la resolució judicial que va arribar fa unes setmanes, actualment ja hi ha "el 80%" d'agents dels cossos de seguretat espanyols vacunats amb la primera dosi "i d'ací a poc temps ho estaran tots". L'executiu intenta així acabar amb la polèmica que els agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van aixecar en sentir-se discriminats per la Generalitat i considerar que no se'ls protegia com als Mossos d'Esquadra.