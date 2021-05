El ple del Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs d’empara presentat per Josep Rull contra la sentència del Suprem que el condemna per l’1-O. Com ja va passar amb la de Jordi Turull, hi ha dos vots particulars dels magistrats Juan Antonio Xiol i María Luis Balaguer. La sentència, que té com a ponent Ricardo Enríquez, considera que no s’ha lesionat el dret de Rull a la tutela judicial efectiva perquè la decisió del Suprem està «suficientment motivada». És ja el segon pres que té l’opció de recórrer a la justícia europea.

En aquest sentit, el ple va confirmar la condemna de 10 anys i 6 mesos de presó a qui va ser conseller de Territori i Sostenibilitat pels delictes de sedició i malversació.

La condemna estava justificada, assenyala el TC, pel fet que Rull va participar activament en la celebració d'un referèndum judicialment prohibit, tot i haver estat prèviament advertit de la il·legitimitat constitucional d'aquesta iniciativa.

Així, el TC dictamina en el mateix sentit que va fer el passat 22 d'abril, quan va confirmar la condemna a 12 anys de presó i inhabilitació absoluta pels delictes de sedició i malversació que li va imposar el Suprem en la causa pel procés.

La decisió no és unànime, perquè compta amb el vot discrepant de dos dels nou magistrats. Els arguments sobre el rebuig constitucional dels dos magistrats encara no es coneixen, però s'exposaran en el vot particular que redactaran i formaran part de la sentència.

Previsiblement seran semblants als que ja es van exposar en els vots particulars sobre el recurs de Turull, que en la sentència del Tribunal Suprem van apreciar vulneració de fins a quatre drets fonamentals i desproporció.

Encara falta deliberar i conèixer la resposta d'aquest òrgan a la resta de recursos, entre els quals el de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, que previsiblement també rebutjarà.

La portaveu del Govern en funcions, Meritxell Budó, va lamentar ahir que el Tribunal Constitucional (TC) hagi confirmat la condemna de 10 anys i sis mesos de presó al exconseller.

«Com en el cas de Jordi Turull, no ens sorprèn. Una mostra més del posicionament i la justícia d’aquest país», va criticar en roda de premsa posterior al Consell Executiu.