El grup d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona proposa implantar un permís retribuït per dolor menstrual per a totes les treballadores del consistori barceloní. «Barcelona, com a capital del país, hauria de tirar del carro en aquest tipus de lluites», va assenyalar la portaveu republicana, Elisenda Alamany, que va destacar que l'Ajuntament de Girona ja ha aprovat un permís per dolor menstrual que no sigui necessari recuperar a posteriori i que estigui retribuït.

Els republicans demanaran al govern de l'alcaldessa Ada Colau, en la comissió de Presidència d'aquesta setmana, que les més de 7.200 dones que treballen a l'Ajuntament de Barcelona puguin tenir un permís per dolor menstrual retribuït.