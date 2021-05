Elsa Artadi no formarà part del nou Govern de Pere Aragonès. Així ho ha traslladat al president de JxCat, Carles Puigdemont, i al secretari general del partit, Jordi Sànchez, tal com ha avançat 'La Vanguardia' i ha pogut confirmar l'ACN de fonts de la formació. Artadi prefereix continuar les seves tasques a l'Ajuntament de Barcelona, d'on és la cap de files del grup municipal. De fet, l'exconsellera de Presidència i portaveu amb l'executiu de Quim Torra sempre ha mantingut que té l'objectiu de presentar-se a les llistes municipals del 2023. Artadi ha format part de l'equip negociador de JxCat per tancar l'acord d'investidura amb ERC. Tal com ha pogut saber l'ACN, Puigdemont i Sànchez han acceptat la seva petició de no entrar a l'executiu.

Artadi, diputada al Parlament per JxCat i membre de l'equip que ha negociat amb ERC la investidura d'Aragonès, sonava com a vicepresidenta econòmica del futur govern. Artadi ha explicat aquest dimecres a l'equip municipal de Junts per Catalunya a Barcelona que "manté el seu total compromís" amb la ciutat, a l'Ajuntament i "per fer realitat el canvi" al consistori en les municipals del 2023.

El grup municipal de Junts aspira a "fer possible un canvi de cicle i posar fi a l'espiral de decadència de l'aliança d'Ada Colau (Barcelona en Comú) i Jaume Collboni (PSC) i el suport d'ERC".