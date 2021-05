El Parlament ha aprovat aquest migdia la investidura de Pere Aragonès com a president de la Generalitat amb els vots a favor dels 74 diputats independentistes (33 d'ERC, 32 de JxCat i 9 de la CUP). La resta de grups parlamentaris hi han votat en contra. Aragonès serà el 132è president de la Generalitat, el setè des de la recuperació de la democràcia i el primer d'ERC a ocupar aquest càrrec des de Lluís Companys, ara fa 80 anys. Aragonès ha estat escollit en el tercer intent després de les dues investidures fallides del març. És però el president que ha aconseguit més vots a favor en la seva investidura igualant Pasqual Maragall, que el 2003 també va obtenir 74 vots a favor.

La votació s'ha fet per crida. És a dir, un secretari de la Mesa ha anat cridant cadascun dels diputats que han respost en veu alta el sentit del seu vot: sí, no o abstenció. Just després que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, hagi anunciat el resultat de la votació els diputats d'ERC, Junts i la CUP s'han aixecat dels seus escons per aplaudir. Aragonès ha anat a saludar el president del grup de JxCat, Albert Batet; la diputada de la CUP Dolors Sabater; el líder del PSC, Salvador Illa; i la presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach. En canvi, els diputats de Vox han marxat de l'hemicicle mentre els diputats aplaudien Aragonès, abans que el recent escollit president hagi pres la paraula.

Aragonès és el setè president de la Generalitat des de la recuperació de la democràcia: Jordi Pujol (1980-2003); Pasqual Maragall (2003-2006); José Montilla (2006-2010); Artur Mas (2010-2015); Carles Puigdemont (2016-2017) i Quim Torra (2018-2020). En tots els casos van ser escollits en primera volta excepte en quatre ocasions: Pujol el 1980 i el 1995, Mas el 2010 i Torra.

La presidenta del Parlament es posarà en contacte amb Felip VI per comunicar-li la votació a favor de la investidura d'Aragonès. Tal com ja avançat, no anirà al Palau de la Zarzuela i ho farà per mitjans telemàtics. I és que és el Rei qui signa el nomenament del president de la Generalitat. L'article 5 de la Llei de la Presidència estableix que la presa de possessió ha de tenir lloc en el termini de 5 dies a partir que es publica el nomenament. Tot apunta que Aragonès podria prendre possessió del càrrec dilluns i posteriorment ho faran els consellers del seu executiu.