Una trentena d'activistes han entrat a la seu d'ERC per protestar contra l'actuació policial en un desnonament que s'ha produït al Bloc Llavors, al carrer Lleida, on han intervingut antiavalots. Són membres dels Sindicats d'Habitatge de Barcelona i d'Arran. En paral·lel, vigilats per un cordó policial, unes 200 persones es concentren al carrer després d'haver intentat aturar el desnonament d'un pis del bloc, que finalment s'ha acabat executant. Els Mossos, però, no hi han trobat ningú quan han trencat el pany per entrar-hi. Entre els concentrats al Bloc Llavors hi havia els diputats de la CUP Carles Riera, Dolors Sabater, Xavier Pellicer i Eulàlia Reguant. Durant l'actuació hi hagut llançament de pintura contra els agents i alguna càrrega.

Les persones que han accedit a la seu d'ERC reclamaven la retirada dels antiavalots en el desnonament. Ara que ja s'ha executat, continuen a la recepció. Els activistes critiquen que aquesta actuació es produeix "menys de 24 hores després que Pere Aragonès hagi pres possessió com a president de la Generalitat". El Sindicat del Barri del Poble Sec ha lamentat que en el primer dia de presidència "ja s'ha fet palès l'incompliment de l'acord amb la CUP per part d'Aragonès".

Els concentrats han constatat que "aquest cop de puny sobre la taula arriba després de setmanes d'una violència policial i judicial sense precedents, amb detingudes, càrregues policials desproporcionades, identificacions i intents de suïcidi per part d'algunes persones desnonades". S'han preguntat si els republicans retiraran els antiavalots o començaran el mandat "declarant la guerra al moviment per l'habitatge".