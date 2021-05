La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, va afirmar ahir que l’oci nocturn podria reobrir «a les portes de l’estiu» i va afegir que és «ben probable» que pugui ser per Sant Joan. En una entrevista a RAC1, Vergés va expressar respecte per les persones que hauran de prendre la decisió, però va afegir que coneix el que ja s’ha treballat amb el futur conseller Josep Maria Argimon. La consellera en funcions va afirmar que la revetlla de Sant Joan «la gent la farà» i per això veu amb bons ulls que hi hagi «maneres diferents» de poder celebrar-la, d’una manera més regulada i que atorgui «facilitat» al Departament d’Interior. Va alertar però que haurà de ser «amb mesures» i sent conscient que la pandèmia de la covid-19 no ha acabat.

Tot i la voluntat que pugui tenir el Govern, és necessari que el govern espanyol derogui el decret encara vigent que estableix el tancament de tot l’oci nocturn a l’Estat.

«Obertura immediata»

La Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) va presentar ahir un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que reclama la reobertura immediata discoteques, sales de ball, de festes amb espectacle, bars musicals o karaokes, que fa més d’un any que es troben amb la persiana abaixada per les restriccions per combatre la covid. La patronal considera que les restriccions no es poden mantenir en la situació epidemiològica actual que té Catalunya. També van demanar que les sales de concert puguin servir consumicions i que els restaurants puguin tancar a la 1.

L’alt tribunal català ja va acceptar un recurs de Fecasarm la setmana passada que autoritzava bars i restaurants a obrir fins a les dotze de la nit.