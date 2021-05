El jutge de Barcelona Joaquín Aguirre ha citat a declarar com a imputats per al pròxim 14 de juny els dos escopeters dels Mossos d’Esquadra per la pèrdua d’un ull que va patir per un possible impacte d’un projectil de precisió de foam una jove de 19 anys en els aldarulls en protesta per l’empresonament del raper Pablo Hasél el 16 de febrer passat.

Tant la ferida, que va perdre l’ull, com el col·lectiu Iridia de drets humans van presentar una querella per aclarir l’assumpte. El titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona les ha admès i ha citat ara els dos agents que van participar en l’operatiu. En aquest sentit, el jutge té en el seu poder un informe elaborat per la policia de la Generalitat i en el qual s’identifica els mossos que van intervenir per dispersar la concentració a la Via Augusta de Barcelona, on es va produir el llançament de projectils i la jove va resultar lesionada.

Els querellants consideren que l’agent es trobava el 16 de febrer en l’encreuament dels carrers de Bosch i Via Augusta, i que va ser el responsable del tret mentre que el comandament es trobava també al lloc i «va autoritzar, ordenar o no impedir ni supervisar diligentment l’ús dels projectils de foam que s’estava portant a terme de forma antireglamentària i contrària al més elemental sentit comú».

Els protocols

En concret, la querella afirma que no es va realitzar un ús correcte de l’arma de precisió, ja que el protocol de Mossos d’Esquadra estableix que els trets amb projectils de ‘foam’ no han d’anar més amunt de l’abdomen.

Gràcies a les imatges dels periodistes que cobrien les protestes, els querellants han pogut identificar dos escopeters de la policia autonòmica com a possibles autors del tret, per la qual cosa en demanen una pericial a fi d’aclarir quin va ser l’autor.

L’aleshores conseller d’Interior, Miquel Sàmper, va afirmar quan es va presentar la querella que haurà de ser el jutge que decideixi si hi va haver un mal ús del projectil de precisió i ha aclarit que, fins i tot si la justícia no ho apreciés, la víctima també podria ser compensada per l’administració catalana pels danys soferts.

«Esperem que la investigació satisfaci les necessitats de justícia que reclamem i que el cos dels Mossos col·labori a l’hora d’explicar quina va ser la seva actuació, i si aquesta és meritòria d’una reprovació penal», va afirmar ahir Xavier Muñoz, advocat de la jove que va perdre l’ull. L’advocada d’Irídia – que exerceix d’acusació popular – es va mostrar satisfeta per l’actuació judicial.