Submarinistes dels bombers han localitzat el cadàver del noi de quinze anys i veí de Sabadell que havia desaparegut aquest dijous al migdia al riu Ebre Miravet després d'haver entrat a l'aigua per banyar-se. El cos ha aparegut a una distància de 250 metres del punt on se l'havia vist l'últim cop, cap a la una del migdia. Els bombers s'han encarregat d'extreure'l del fons del riu. Juntament amb diversos companys, alumnes de l'Institut Agustí Serra i Fontanet de Sabadell que participaven en una sortida a la Ribera d'Ebre, havia entrat a l'aigua sense armilla salvavides després de finalitzar una excursió amb caiacs pel riu. Cap a la una del migdia, un d'ells ha alertat que el jove s'havia submergit i no havia tornat a sortir.

Els Mossos s'han fet càrrec del cos per efectuar les corresponents tasques de peritatge i identificació. La troballa ha tingut lloc cinc minuts abans de les cinc de la tarda, pràcticament quatre hores després que s'iniciés la recerca. L'operatiu ha mobilitzat dotacions de bombers –amb un helicòpter, unes sis embarcacions, GRAE subaquàtic, unitat canina, comandament-, tretze dels Mossos –també amb un altre helicòpter i submarinistes-, Guàrdia Civil, així com efectius del SEM i Creu Roja.

El jove formava part d'un grup d'estudiants, d'entre catorze i quinze anys, de l'Institut Agustí Serra i Fontanet de Sabadell que aquesta setmana feien una estada a la Ribera d'Ebre. Van arribar dimarts i la tornada estava programada per aquest divendres. L'activitat amb caiac d'aquest dijous es feia en grups, tant al matí com a la tarda.

Un cop havia ja finalitzat l'excursió amb caiac des de la població veïna de Benissanet, la víctima i diversos companys han deixat les embarcacions, els rems i les armilles salvavides per banyar-se al riu, just davant la platja de l'Arenal. Quan un dels companys ha donat l'alerta, els treballadors de l'empresa de lloguer de les piragües s'han tirat a l'aigua per buscar-lo, sense èxit.

Segons ha apuntat l'alcalde de Miravet, Antoni Llambrich el lloc on ha desaparegut pot resultar perillós pels corrents i remolins que es generen pocs metres aigües avall, malgrat l'actual baix cabal de 155 metres per segon. El consistori ha habilitat una sala annexa a l'edifici a la casa de la vil·la on els companys i professors del noi desaparegut són estan atesos per psicòlegs del SEM.