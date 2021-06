La mare de l'exconseller d’Interior Quim Forn, Marta Chiariello, va morir a la tarda d’ahir als 86 anys per un accident vascular cerebral a l'hospital Clinic de Barcelona. Fonts del grup municipal de Junts per Catalunya (JxCat) a Barcelona van explicar que Chiariello va ingressar a l'hospital barceloní a principis d'aquesta setmana, i que no es va poder recuperar de l'accident vascular.

Està previst que, en els propers dies, la família de la mare de l’ex-conseller l'acomiadi en una cerimònia íntima. El líder independentista es troba empresonat al centre penitenciari de Lledoners condemnat pel Tribunal Suprem a 10 anys i mig de presó per sedició.