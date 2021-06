El Servei Jesuïta a Migrants (SJM) va denunciar ahir que el Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca de Barcelona va denegar l’accés dels seus voluntaris i de familiars per «motius sanitaris», des de setembre del 2020, quan el centre va reprendre l’activitat després d’estar mesos tancat per la primera onada de COVID. Ho van dir en una roda de premsa sobre l’informe anual del seu treball d’acompanyament en aquest centre més que polèmic, on les persones migrants són tancades abans de retornar-les al país d’origen.

L’SJM, la fundació Migra Studium i l’entitat Pobles Units treballen per ajudar les persones que són tancades als CIE i observar el compliment de drets en aquests centres. El seu informe anual sobre la situació dels CIE a Espanya recull que abans de la pandèmia de COVID-19 els seus equips visitaven aquests centres de Madrid, Barcelona, València i Algesires-Tarifa, però que, després de reobrir, només el de Madrid hi ha permès l’accés.

L’advocat de Migra Studium i coautor de l’informe de l’SJM, Josetxo Ordóñez, va recordar que a les presons catalanes sí que hi ha protocols amplis de visita, fins i tot la possibilitat de fer vis a vis, i que per això «no es donen les raons objectives per negar entrades al CIE de Barcelona». Ordóñez va assegurar que els interns al CIE de la Zona Franca pateixen «sobreaïllament «en no tenir contacte amb persones de l’exterior, i que això «pot generar situacions d’impunitat davant possibles maltractaments».