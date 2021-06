Les peces ja es van col·locant. El Govern està a punt de concretar la data en què concedirà els indults als 12 condemnats del procés. Serà el proper dimarts, 22 de juny (el més probable), o el següent, dia 29. Tal com ja s’assumia: «Com més aviat, millor». L’acord del Consell de Ministres serà previ a la reunió de Pedro Sánchez amb Pere Aragonès a la Moncloa, i d’ell informarà posteriorment al Congrés el mateix president a petició pròpia el pròxim 7 de juliol.

La vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo, va ser la primera que, en una entrevista a Canal Sur Radio, va oferir aquestes dues opcions de dates amb les quals treballa el Gabinet. Ella és la que coordina la tramitació dels expedients, al costat del ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, i el secretari general de la Presidència, Félix Bolaños, i per tant és plenament coneixedora de l’evolució de cada un d’ells. És més, ha estat ella la que en els últims dies ha anat avançant que la mesura de gràcia ja estava «a prop», mentre que Sánchez ha defugit en tot moment concretar per concentrar-se en la «pedagogia» amb la qual fer front a la dreta i apaivagar el seu partit. Un repartiment de papers entre el líder i el seu número dos.

La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, va explicar que Sánchez acudirà a la cambra baixa després del Consell Europeu del 24 i 25 de juny per explicar-lo. Fonts socialistes situen la compareixença el dia 7 i destaquen que el president del Govern exposarà també la seva decisió respecte la concessió dels indults.

Ayuso nega haver rectificat

Per part seva, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, va tornar a justificar les seves paraules sobre el Rei i la signatura dels indults, tot assegurant que «no vaig fer cap rectificació. He parlat amb el president del PP i pensa el mateix, que la humiliació permanent a la qual estan sotmetent les institucions espanyoles té un responsable. No hi ha hagut imposicions ni rectificacions». «És una humiliació i una vergonya que té com a responsable un president del Govern que grapeja les institucions», va afegir.