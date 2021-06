L’Advocacia de l’Estat sol·licita 25 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola, 17 i mig per a la seva exesposa Mercè Gironés i 4 anys i mig per a Josep Pujol Ferrusola, en l’anomenat «cas Pujol». Una petició molt limitada pel que fa a acusats, la qual cosa la fa molt diferent de la de la Fiscalia Anticorrupció, que demanava nou anys de presó també per a l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley per associació il·lícita i blanqueig de capitals que entenia que va cometre, al costat de la resta de la seva família (també demanava vuit anys per als seus altres fills), amb «la ingent quantitat de diners» que van ocultar a Andorra, fruit de l’«afavoriment a determinats empresaris perquè resultessin adjudicataris de diferents concursos públics de l’administració pública catalana».

L’escrit dels serveis jurídics de l’Estat només es dirigeix contra els dos germans, Gironés i els 10 empresaris als quals atribueix un delicte de falsedat en document mercantil per les factures que presumptament van alterar per ocultar el pagament de comissions. Malgrat tot, l’Advocacia de l’Estat, que atribueix a l’exparella un frau a Hisenda que ascendeix als 7,7 milions d’euros, coincideix amb la Fiscalia en afirmar que «al llarg dels anys els membres de la família Pujol van reunir grans quantitats de diners, prevalent-se del càrrec que Jordi Pujol Soley va ostentar com a president de la Generalitat (1980-2003), quantitats que van distribuir entre si els membres de la família, mantenint-les ocultes a la Hisenda Pública sense tributar per elles».

El primogènit i la seva mare

Al capdavant de l’operatiu hi havia el primogènit i la seva mare, Marta Ferrusola, exonerada per demència sobrevinguda. La mecànica consistia a fer ingressos en efectiu a Andorra i repartir-se els diners entre tots els germans, que compartien entitat i van cancel·lar els seus comptes simultàniament per obrir estructures offshore, controlades per testaferros, «amb la finalitat declarada i admesa d’ocultar a Hisenda» els seus diners. En 2014 diversos membres de la família van regularitzar la seva situació, però Josep ho va fer de «manera incompleta i inexacta».