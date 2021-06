Pere Aragonès i Carles Puigdemont van mantenir ahir a Waterloo (Bèlgica) una reunió de «marcat to institucional i de respecte a la Generalitat», segons van expressar els dos líders. Una forma d’assenyalar que en les gairebé dues hores de reunió mantinguda es van evitar els temes difícils, els que separen les dues ànimes majoritàries de l’independentisme. I un missatge conjunt, sempre en el context que fa dies que encapçala tota informació política, el dels indults als líders de l’1-O. Tant el president com el seu antecessor van assenyalar que la mesura de gràcia no suposa una solució al conflicte entre Espanya i Catalunya i que es necessita una de «global» que doni resposta a la situació de «repressió» i al debat «sobre la sobirania de Catalunya», via l’exercici «del dret a l’autodeterminació».

En una compareixença davant la Casa de la República, Puigdemont va insistir que la cita «no ha tingut un caràcter executiu», de manera que no es va tractar ni el paper del Consell de la Republica, principal font de retard del pacte de Govern entre ERC i Junts, ni tampoc es va preparar la pròxima reunió de la taula de diàleg (Puigdemont prefereix dir-ne «negociació») entre l’Estat i la Generalitat.

Quant als indults, la distància habitual d’Aragonès en assenyalar que tota mesura que suposi un alleugeriment del dolor de les famílies serà benvinguda i en apostar per l’amnistia. Per part de Puigdemont, el recordatori que, segons la seva opinió, «el Govern de Pedro Sánchez es veu abocat a realitzar aquests indults, perquè si no pren la iniciativa», d’altres, en referència a les instàncies judicials i polítiques europees, «ho faran. Es tracta, doncs, d’un autoindult», va sentenciar. L’expresident de la Generalitat va dirigir, així mateix, una pregunta directa a Sánchez en relació amb la seva situació personal: «Respectarà Espanya la immunitat parlamentària que tinc a tots els països de la Unió Europea, menys a Espanya?».

Sobre l’acte del president del Govern dilluns al Liceu, que alguns interpreten com l’avantsala a la concessió dels indults dimarts, Aragonès va dir que no havia rebut cap invitació i va circumscriure la cita a l’agenda exclusiva de Sánchez, tot i que li va recordar que, si té propostes a fer, és lògic que siguin transmeses «als representants democràticament elegits de la ciutadania catalana».

Preguntat sobre si dona suport al pla de la CUP de convocar un nou referèndum, pactat o no, d’aquí a dos anys, el president de la Generalitat també va asseverar que l’«independentisme mai renunciarà al seu objectiu, la independència de Catalunya». Puigdemont va optar per recordar als anticapitalistes que el referèndum ja es va portar a terme l’1-O «i es va guanyar» –va rematar–, i que «només un que estigui acordat amb l’Estat», com estableix l’acord de Govern entre republicans i postconvergents, «pot substituir el seu mandat».

Per altra banda, els set consellers de la Generalitat nomenats a proposta de JxCat és reuniran demà amb l’expresident de la Generalitat a Waterloo per analitzar la situació política i la proximitat dels indults, segons Efe.