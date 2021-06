Els set líders independentistes indultats per l'1-O han refermat el seu compromís amb l'independentisme minuts després de la posada en llibertat de Lledoners. Des d'un escenari a tocar del centre penitenciari i amb la presència de desenes de ciutadans i representants polítics, els ja excarcerats s'han compromès a seguir treballant per l'amnistia i han recordat les persones repressaliades i els polítics catalans a l'estranger. "No ens tirarem enrere, no acceptarem cap silenci a canvi de cap indult" ha afirmat el president de JxCat, Jordi Sánchez. Per la seva banda, el president d'ERC, Oriol Junqueras, s'ha compromès a treballar des de la política per assolir l'amnistia i per als 3.000 represaliats que tenen processos oberts amb la justícia.

Els líders independentistes homes han sortit en llibertat de la presó de Lledoners. Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Joaquim Forn han deixat la presó. Aquest matí el BOE ha publicat els indults, signats pel rei, i el centre ha rebut la interlocutòria del Suprem.

Jordi Cuixart, que estava de permís, ha retornat al centre per signar i ha sortit amb la resta d'excarcerats. No hauran de tornar a la presó, on han passat prop de quatre anys, perquè ja han signat la mesura de gràcia. S'indulta la pena de presó pendent amb la condició de no delinquir en períodes de tres a sis anys segons el cas i es mantenen les inhabilitacions. A l'entrada els esperava el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Malgrat la pluja, desenes de persones s'han aplegat a Lledoners per donar suport als líders independentistes i donar-los escalf amb pancartes i crits i aplaudiments de suport. En l'àmbit polític, hi havia el president de la Generalitat, Pere Aragonès, altres membres del Govern i representants de diferents forces polítiques com ERC, JxCat, CUP i PDeCAT.

Les ordres d'excarceració han arribat a dos quarts d'onze del matí. Els presos estaven al pati i alguns recollint les pertinences en el moment de rebre l'avís. A dins no hi havia Jordi Cuixart, que estava de permís. A les onze del matí, però, el president d'Òmnium Cultural ha retornat al centre penitenciari per rebre oficialment la notificació i signar la mesura de gràcia.

En el moment d'entrar al centre, on ja hi havia aplegats molts mitjans i desenes de ciutadans, ha ensenyat un domàs on deia 'Freedom for Catalonia', fent el signe de victòria i amb el puny alçat. Al migdia ha sortit amb la resta d'excarcerats, ja en plena llibertat. Han sortit des del mòdul 2, on han estat les seves últimes hores i on actualment hi ha 85 interns.

L'expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha sortit aquest dimecres de la presó de Wad-Ras de Barcelona després de ser indultada. Ho ha fet a les 12 en punt i ha estat rebuda per la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i diversos consellers com Joan Ignasi Elena, Roger Torrent o Jaume Giró. També hi havia altres dirigents polítics com la republicana Marta Vilalta o Alba Vergés, així com Meritxell Serret. Després dels primers aplaudiments, hi ha hagut crits d'amnistia entre les persones que l'esperaven a fora.

L’exconsellera de Treball, Dolors Bassa, ha sortit del centre penitenciari del Puig de les Basses. Ho ha fet 3 anys i quatre mesos després d’ingressar a la presó i després de l’indult que aquest dimarts va concedir el Consell de Ministres als nou presos independentistes. A l’exterior, l’esperaven més d’un centenar de persones amb rams, pancartes i fotografies. També hi han acudit les consellers de Presidència, Laura Vilagrà, Acció Climàtica, Teresa Jordà i la de Justícia, Lourdes Ciuró, que l’han acompanyat a la sortida juntament amb la seva germana i el seu fill.