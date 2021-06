L’exconseller Josep Rull va defensar que el Govern central ha atorgat els indults als impulsors de l’1-O per evitar una eventual «estirada d’orelles a la justícia espanyola» per part del Consell d’Europa i del Tribunal Europeu de Drets Humans (TDHE ).

En una entrevista a RAC1 recollida per Europa Press, Rull va considerar que amb els indults el Govern «ha volgut protegir el seu poder judicial» perquè, va afirmar, la cúpula del poder judicial i el Tribunal Constitucional (TC) no són homologables en l’àmbit europeu.

L’exconseller va assegurar que els impulsors de l’1-O no renunciaran a la independència després del seu pas per la presó i que seguiran treballant en aquesta direcció amb convicció i rotunditat: «Vam entrar independentistes i vam sortir independentistes amb més força i més convicció».

Per a ell, el fet que els indults estiguin condicionats pretén reduir la voluntat dels líders de l’1-O de continuar fent política, fet pel qual va afirmar que insistirà a aconseguir la independència i que ho farà de manera «pacífica i democràtica». També va destacar que malgrat estar inhabilitat fins al 2028, continuarà defensant els seus ideals i militant a Junts. «Seguiré fent política, explicant el que penso i anant on se’m demani per explicar aquest procés, que ha valgut la pena», va dir, tot i que no va especificar si li agradaria formar part d’un altre Govern quan pugui tornar a exercir.

Per la seva part, el ministre de Transports i secretari d’organització del PSOE, José Luis Ábalos, va afirmar que els nou polítics indultats «feien més mal dins la presó que fora». «Jo crec que feien més favor a l’independentisme a dins la presó, enormement més», va assegurar Ábalos ahir des del Segon Fòrum d’Organització del PSOE a Mèrida. Segons el ministre, amb els indults «s’acaba amb la imatge d’un estat repressor i que aquí no hi ha democràcia, i també amb la campanya internacional de l’independentisme», segons ACN.

Paral·lelament, el ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va defensar els indults del Govern central com una mostra de «convivència, concòrdia i diàleg», i va acusar el PP –i especialment l’expresident Aznar- de «mentir».

«Alguns volen tornar a l’Espanya negra i obliden que haver mentit els va fer sortir del govern l’any 2004», va recordar Grande-Marlaska referint-se al Partit Popular.