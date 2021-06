El Tribunal de Comptes reclama 5,4 milions d'euros a una quarantena d'excàrrecs de la Generalitat per les despeses suposadament irregulars i a favor del procés, en l'acció exterior del Govern des del 2011 al 2017. El tribunal desglossa les partides gastades i les atribueix a cada dirigent. Cada partida hauria de ser rescabalada solidàriament entre tots els seus responsables. Així, a l'expresident de la Generalitat Artur Mas i al seu exconseller d'Economia, Andreu Mas-Colell, se'ls reclamarien un màxim de 2,8 milions d'euros a cadascun, tot i que la xifra hauria de ser repartida amb altres exalts càrrecs. A Carles Puigdemont i Oriol Junqueras els reclamarien un màxim d'1,9 milions d'euros a cadascun.

A l'exconseller d'Acció Exterior del Govern de Puigdemont, Raül Romeva, el Tribunal de Comptes li reclama 2,1 milions d'euros i a l'exconseller de Presidència de Mas, Francesc Homs, 2,9 milions d'euros. Els imports més elevats, que superen els 3 milions d'euros, se'ls reclama a l'exsecretari general del Diplocat, Albert Royo, a qui es reclama 3,6 milions així com a l'exinterventora general Mireia Vidal, per a qui es xifra la fiança en 3,1 milions.

Els imports individuals que se sol·licita a cadascun dels excàrrecs no hauran de ser abonats en la seva totalitat, sinó que és la suma de diverses partides a repartir entre diversos d'ells. La responsabilitat és solidària i, per tant, tots els excàrrecs vinculats a una partida tenen l'obligació comuna de fer-se'n càrrec. Així, si algun d'ells no pogués abonar la fiança, quedaria coberta per la resta de responsables.

Per exemple, en el cas de la partida de viatges d'expresidents es reclama un total de 288.526,86 euros a deu persones. A Puigdemont, Junqueras i Romeva se'ls reclama 163.889,75 euros a cadascun per aquest concepte corresponent al període temporal en què van estar en el càrrec, però el que acabin pagant finalment cadascun no té per què ser la que se'ls reclama. Dependrà de la capacitat econòmica que tingui cada persona vinculada a aquesta despesa fins a arribar al total. Així, si un d'ells no pogués fer-hi front, ho haurien d'assumir altres.

D'aquesta manera, el Tribunal de Comptes pretén assegurar el cobrament de l'import reclamat per si hi hagués persones insolvents. D'aquí que la suma de totes les fiances individuals superi l'import que hauran de pagar solidàriament entre totes, que no superarà els 5,4 milions d'euros.

De les 42 persones citades aquest dimarts, no a totes se'ls exigeix que paguin fiança. És el cas dels exconsellers de Presidència Jordi Turull i Neus Munté, que no apareixen vinculats a cap partida de l'informe de més de 500 pàgines i, per tant, no hauran de contribuir a pagar els 5,4 milions d'euros.

Partides de despeses

Algunes de les partides més elevades vinculades presumptament a despeses indegudes són les vinculades a "activitats de promoció del procés sobiranista que també inclou un programa de visites internacionals i suma 1,6 milions o la contractació de l'empresa Independent (1,4 MEUR). Entre altres despeses, destaca la de les delegacions de la Generalitat a l'estranger com la del Regne Unit (308.515,05 euros), la dels Estats Units (156.374,28) així com viatges d'expresidents del Govern (288.526,86 euros).

Al llarg d'aquest dimarts les defenses dels excàrrecs presentaran al·legacions i la quantitat final que es fixi a cadascun d'ells podria tenir variacions. La compareixença es podria allargar a dimecres.