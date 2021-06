El president de la Generalitat, Pere Aragonès, compareixerà el pròxim 7 de juliol al Parlament a petició pròpia per exposar el seu posicionament sobre la «desjudicialització» de la política després d’unes setmanes que han estat marcades pels indults a la cúpula de l’1-O, la petició milionària del Tribunal de Comptes i el desglaç entre el Govern central i la Generalitat.

La Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus van acordar ahir que la compareixença d’Aragonès tindrà lloc en el ple de la setmana vinent i que sigui el segon punt de l’ordre del dia, després de la sessió de control que començarà dimecres a les nou del matí.

El president exposarà a l’hemicicle el plantejament de la Generalitat davant els indults, però també quin rumb fixa el Govern en les relacions amb l’executiu central, després de la seva trobada d’ahir amb el president Pedro Sánchez al palau de la Moncloa. També està previst que reivindiqui l’informe del Consell d’Europa que exigeix una solució al conflicte polític més enllà dels indults, i que torni a furgar en la seva petició de l’amnistia perquè els exconsellers a Brussel·les puguin tornar a Catalunya sense el risc de ser detinguts.

A més, el president de la Generalitat es pronunciarà sobre el fet que el Tribunal de Comptes obligui a dipositar fiances milionàries a diversos exresponsables de l’acció exterior de la Generalitat i que defensi una nova trobada de la taula de diàleg.

Paral·lelament, la Mesa del Parlament va admetre a tràmit per procediment d’urgència la creació d’una comissió d’estudi sobre el model policial, a proposta de la CUP, ERC, Junts i els comuns. La Junta també va aprovar una pròrroga fins dimarts vinent per continuar amb la tramitació de les iniciatives legislatives populars sobre esports, universitats i llei electoral, segons Europa Press. En la compareixença també serà analitzat l’informe aprovat pel Consell d’Europa sobre de la judicialització del procés independentista català, que el propi Aragonès va posar com a punt de partida de les noves relacions amb el Govern central.