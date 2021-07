Acord en l’ERO de CaixaBank. Els sindicats han acceptat l’última oferta consensuada amb l’empresa i finalment el nombre de sortides s’ha tancat en 6.452, xifra que suposa 1.839 menys que les 8.291 previstes inicialment. Tot i això, segueix sent l’acomiadament col·lectiu més gran de la banca espanyola i un dels més importants, només superat pel de Seat el 1993 o els de Telefónica el 1999 i 2011.

Després de dos dies de maratonianes negociacions i més de dos mesos de contactes, l’últim obstacle es va superar cap a les sis de la tarda d’ahir i l’empresa es va comprometre a que tots els cessaments siguin d’adscripció voluntària, segons van destacar els sindicats. L’objectiu de les centrals era aconseguir baixar més la xifra final d’afectats, fins als 6.300; tot i que finalment van acceptar l’última proposta del banc.

L’última proposta de CaixaBank que finalment han donat per bona els sindicats rebaixa les extincions de contracte a 6.452 i retira els cessaments forçosos, una condició exigida pels sindicats. Durant les últimes hores les quotes provincials -quantes persones havien de sortir a cada província- havia estat un fre per a l’entesa. Les centrals temien que en algunes zones s’omplissin les pretensions de l’empresa i en altres no i finalment sí hi haguessin acomiadaments forçosos. L’última oferta de CaixaBank omet aquesta possibilitat ampliant els paràmetres de mobilitat geogràfica i replicant un protocol similar al ja aplicat en l’ERO de l’any 2019.

Dues jornades de vaga

L’empresa i els sindicats han anat rebaixant de mica en mica la xifra final d’afectats, no sense dificultats i amb dues jornades de vaga per part dels treballadors, que han significat les primeres aturades totals en la història de l’entitat bancària. La reducció de la xifra final d’afectats es deu en bona part a la possibilitat de recol·locar empleatsa empreses filials de el Grup CaixaBank, xifra que s’eleva a unes 708 persones.