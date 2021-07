Les restriccions contra la covid proposades dilluns pel Govern, i avalades aquest dimecres pel TSJC, entraran en vigor aquest dijous a primera hora, un cop publicades al DOGC. Així, els establiments públics i les activitats hauran de tancar de 00.30 a 6 hores, respectant 30 minuts més per a activitats recreatives musicals que ja tenen aquest previsió per normativa perquè puguin desallotjar el públic. També es limiten les reunions i trobades familiars i socials a un màxim de deu persones, tant en públic com en privat, excepte si són bombolles de convivència. També es prohibeix menjar o beure en grup a l'espai públic.

D'altra banda, el Govern recomana, però no ordena, la limitació d'accés a espais públics on es puguin produir concentracions de persones com parcs, places i platges, en el mateix horari. Es recorda també a les activitats el compliment de l’obligació de disposar de 2,5 metres quadrats per persona, i no només dels límits d’aforament previstos per a cada tipologia.