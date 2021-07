El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va agrair ahir a Girona al conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, la «determinació» per «trobar una solució que eviti l’embargament immediat» als 34 ex-alts càrrecs del Govern per part del Tribunal de Comptes. Sànchez va celebrar que s’hagi trobat una «fórmula transitòria», però va animar el Govern a continuar buscant una entitat financera de fora de l’estat espanyol per avalar l’operació.