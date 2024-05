Jaume Veray: "La criminalitat puja i no para de pujar”

El cap de llista del PP per Girona, Jaume Veray ha posat de manifest durant una reunió mantinguda amb la diputada nacional del PP al Congrés dels Diputats, Ana Vázquez i els sindicats de les forces i cossos de seguretat que operen a la província, com la “criminalitat puja i no para de pujar” fins al punt que Girona “és la tercera província de tot l’Estat amb major nombre d’agressions sexuals, el 71% de les dones tenen por de patir una agressió sexual i el 40% de les okupacions d’Espanya es fan a Catalunya”. Per aquesta raó, Veray ha apostat pel model Xavier García-Albiol, “desocupacions en menys de 24 hores, els multireincidents a la presó i els multireincidents estrangers a la presó, perquè volem que els nostres avis surtin tranquils a passejar i no tinguin por a ser atracats al carrer, volem coordinació efectiva entre tots els cossos de seguretat de l’Estat perquè la coordinació és bàsica per prevenir els delictes”.

“A nosaltres ens preocupa la seguretat de tots els gironins, que paguen els seus impostos i exigeixen seguretat com la resta”. D’aquesta manera s’ha manifestat la diputada nacional. Vázquez ha assenyalat que “sense seguretat no hi ha llibertat” i ha considerat “injust que en uns moments en els quals la gent paga més impostos i vol seguretat, que volen que es desocupin els seus habitatges, que ha estalviat tota la seva vida per tenir un habitatge, ara es vegin totalment desprotegits”.

A més, la diputada popular ha destacat com les ocupacions a Girona han pujat un 79%: “Hem passat de 445 habitatges ocupats el 2015 a 797 l’any passat, hem vist com els agents de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional no tenen autoritat, hem vist com les agressions als cossos i forces de seguretat han augmentat un 68% a la província de Girona, i per això ens reunirem avui amb ells, perquè necessiten que la Generalitat els protegeixi, perquè ara estan desprotegits i si ells no estan protegits els ciutadans tampoc ho estem”. Finalment, Vázquez ha considerat “aberrant” el nombre de violacions registrades a la província, perquè han augmentat un 44% el darrer any, “és una autèntica barbaritat i el trident de la inseguretat no pot seguir de braços plegats, perquè el trident de la inseguretat és PSC, Junts i ERC, que només estan pendents de la seguretat de Sánchez a la Moncloa i de la seguretat de Puigdemont de si vindrà amb escortes o sense”, ha sentenciat Vázquez.