L'Ajuntament de Barcelona ha col·locat una foto del rei Felip VI en una paret lateral del Saló de Plens. El gest respon a la resolució emesa per la Sala III del contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem el passat 6 de juliol, una resolució que obliga els ajuntaments a col·locar una efígie de Felip VI al Saló de Plens. Segons els magistrats, la presència de la imatge del rei ha de situar-se a un lloc «preferent» de la sala on se celebren els plens i és d'aplicació a tots els consistoris, independentment de la voluntat que expressi el ple de cada municipi. Així, la imatge d'un monarca ha retornat a la sala després que fa sis anys, el 2015, es retirés el bust de Joan Carles I.

Només començar el ple, l'alcaldessa Ada Colau ha fet una intervenció en què ha remarcat que el canvi en la simbologia present al consell plenari és «per imperatiu legal» i per no comprometre la institució i els funcionaris públics del consistori. «Hem seguit les instruccions», ha dit en relació amb les indicacions fetes pels serveis jurídics i la Direcció de Patrimoni de l'Ajuntament. Tot i això, ha afegit que aquells que defensen la monarquia haurien de reflexionar, ja que, si hi ha una imatge del rei al Saló de Plens, no és «ni per estima ni per respecte» sinó estrictament per una resolució judicial. Colau també ha dit que segueix orgullosa d'haver retirat el bust del rei emèrit Joan Carles I i ha reafirmat que «no tornarà mai més» a lluir al saló del consistori perquè és «un corrupte confés fugat a una dictadura àrab».

Colau llueix una mascareta amb la bandera republicana

La mateixa alcaldessa ha expressat en veu alta el que ha estat ben visible només entrar al plenari, que és que duu una mascareta amb la bandera republicana. Segons Colau, però, no té tant a veure amb la imatge del monarca sinó amb unes declaracions fetes per Ignacio Camuñas en presència del secretari general del PP, en què es va afirmar que la Guerra Civil era responsabilitat de la República.

Colau ha qualificat les afirmacions de «gravíssimes» i les ha considerat una ofensa «als milers de persones torturades i violades pel cop d'estat feixista i la dictadura de Franco». «República és sinònim de democràcia, un cop d'estat feixista va ser el que va provocar la guerra civil», ha conclòs.

Tensió entre Colau i Collboni

En nom del grup socialista ha intervingut el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni. Aquest ha criticat que es faci un «debat» sobre la simbologia monàrquica al Saló de Plens «quan hi ha temes importants» en l'ordre del dia i ha citat com a exemple l'estratègia contra la soledat no volguda. «Tapar un dels problemes que té la ciutat de Barcelona en aquests moments no és ponderat», ha assenyalat Collboni, que ha considerat que Colau «hauria pogut fer una intervenció més descriptiva i haver-ho deixat aquí». En una segona intervenció, Colau ha puntualitzat al seu soci de govern, Jaume Collboni, que «fer una intervenció contra la banalització del feixisme i reivindicar la memòria de milers de represaliats no va en detriment de tot l'ordre del dia». Collboni ha volgut replicar, però l'alcaldessa li ha negat el torn de paraula. «Ha finalitzat el torn, no té ús de la paraula», ha reblat Colau davant les peticions reiterades del primer tinent d'alcaldia.

Retrets de l'oposició

El regidor d'ERC Jordi Coronas ha criticat que posar-se una mascareta republicana «sense batallar» és més aviat una «hipocresia escenogràfica» i ha assenyalat que no està conforme amb el retrat del rei per una qüestió de «qualitat democràtica», perquè «no representa gens els valors de la ciutat» i perquè «cal defensar les competències de Barcelona». En una línia similar, el regidor de Junts per Catalunya Ferran Mascarell ha afirmat que «l'important és que l'esperit republicà imperi en les maneres de fer, no en les mascaretes».

La regidora de Cs Luz Guilarte ha criticat que només es compleixi «part» de la sentència perquè també hi hauria d'haver la bandera i li ha retret «falta de pluralitat». També ha demanat a Colau que se centri en els problemes dels ciutadans. El regidor del PP Josep Bou ha dit que la republicana és una bandera «espanyola» i «unionista». «Jo no estic en contra de la Segona República, però no vindré a defensar-la, forma part del passat», ha dit Bou. La regidora de Barcelona pel Canvi Eva Parera ha instat Colau a «no saltar-se la norma» i, en la mateixa línia, la regidora no adscrita Marilén Barceló ha demanat a l'alcaldessa «lleialtat institucional».