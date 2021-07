Una incidència en la xarxa de transport de Red Eléctrica ha deixat sense llum 640.000 abonats de tot Catalunya aquesta tarda de dissabte, segons calcula Protecció Civil. A 2/4 de 6 de la tarda encara hi havia unes 140.000 llars sense subministrament, però les 6 ja l'havien recuperat totes, segons Endensa. D'entre els afectats, fins a unes 38.900 llars, oficines i establiments eren de la província de Girona

Segons ha explicat a TV3 Jordi Martínez, director de comunicació de Red Eléctrica, el problema s'ha originat al sud de França i "per protocols internacionals" han hagut de desconnectar la xarxa per uns minuts. Per la seva banda, Endesa, que és qui s'abasteix a través de Red Eléctrica, explica que les proteccions han actuat correctament per evitar una caiguda total del sistema

El subministrament ha anat tornant progressivament a tots els abonats.