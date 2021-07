La conferència de presidents, la comissió bilateral i la taula de diàleg són dues cites marcades en vermell en el calendari per prendre la temperatura al nou Govern. El «president» Pere Aragonès ja ha deixat clar que no acudirà a la cita d’aquest divendres amb el president del Govern i els caps de les autonomies i que prioritza un diàleg a dues velocitats: en la bilateral del 2 d’agost a Madrid i en la taula sobre el conflicte polític prevista per a la tercera setmana de setembre.

Un diàleg que ja rep les primeres estocades per part de Junts i la CUP. Si bé tots dos partits van acordar amb Esquerra que donarien un marge de dos anys per aprofundir en aquesta taula, es van repetint les veus que qüestionen públicament aquest organisme i que fins i tot demanen activar ja un pla B per a quan fracassi. L’expresident Carles Puigdemont va ser l’últim a expressar-se en aquests termes, després que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i l’exconseller Jordi Turull apuntessin en aquesta adreça: «Els processos polítics no es poden fer sense la gent, no es poden decidir des d’un despatx ni en una taula anomenada de diàleg. No es pot fer país sense comptar amb la gent, cap d’aquests processos determinants per al futur d’un país es pot fer a esquenes de la gent», va etzibar des d’El Soler (França). Els anticapitalistes porten setmanes exigint que es convoqui com més aviat millor un espai de debat per preparar un nou embat de manera paral·lela a la taula de diàleg.

L’encarregada de respondre ha estat la portaveu republicana, Marta Vilalta, que es va dirigir a «aquells que s’obsessionen a menysprear-la» defensant que la delegació catalana hi acudirà «amb escepticisme però amb molta ambició» en defensa de l’amnistia i autodeterminació. Vilalta va destacar que tant la comissió bilateral com la taula de diàleg «són dos grans espais absolutament necessaris i complementaris». «Escèptics, sí, com moltes vegades, també ara per a afrontar les negociacions, però mai farem l’estratègia de braços plegats, anirem a batallar-ho tot i en tots els espais. Justament el que volem és fer sentir la nostra veu a totes parts», va asseverar.

Des de Junts, la portaveu Elsa Artadi va cridar a no esperar més: «Ens preguntem si, davant l’actitud de Pedro Sánchez i el socialisme, faran falta dos anys o no per a esperar a veure quin recorregut té la taula de diàleg. Si arriben amb aquesta actitud, potser no caldrà esperar aquests dos anys», va qüestionar. Artadi va dir no sentir-se al·ludida per les crítiques d’ERC respecte als qui menyspreen la via del diàleg. Però va insistir en un discurs antitètic al d’ERC: el Govern ha «endurit» les seves posicions sobre el conflicte, no hi ha avanços sinó reculades i la invitació al diàleg per part de l’Estat no és creïble, per la qual cosa Junts treballa «des del primer dia» en una via alternativa, de la qual no va donar detalls.