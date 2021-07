Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort d’una dona el cos de la qual va ser trobat completament cremat en apagar un foc de matolls declarat a les tres de la matinada d’ahir al costat de la carretera BV-1229, que uneix Sant Vicenç de Castellet i el Pont de Vilomara, dues poblacions de la comarca del Bages. A uns cinquanta metres de la macabra troballa, els policies van trobar també el cadàver del seu marit sense vida i la filla de tots dos, de 2 anys d’edat. El pare i la nena, que només havia patit alguna cremada, estaven dins del cotxe. Segons els primers indicis recollits en un cas que es troba sota secret de sumari, l’home va matar la dona i després es va suïcidar. La víctima havia presentat una denúncia contra el sospitós per violència verbal i tots dos s’estaven divorciant.

Segons fonts policials, l’home es va suïcidar ofegant-se amb el cinturó de seguretat i ho va fer mentre la seva filla estava al seient del darrere del cotxe. No obstant això, confirmar com va matar la seva dona abans de suïcidar-se costarà més, ja que l’efecte de les flames ho complica. Hi ha testimonis que, però, sí aporten una mica de llum al que va passar: el marit, una hora abans de suïcidar-se, havia embogit.

Virolles davant de casa

Poc abans de les tres de la matinada, els antics propietaris del restaurant Les Arrels van sentir el soroll d’un cotxe rebregant el motor en el terreny que hi ha davant de casa. El conductor estava fora de si, fent virolles, frenètic, en plena nit. «Vam trucar una i una altra vegada als Mossos però ningú acudia a ajudar-nos. I teníem por que pogués tractar-se d’un boig que acabés sortint del cotxe amb un ganivet», explicava la dona als periodistes que seguien la feina de la policia científica al cotxe on va aparèixer el cadàver de l’home i del qual va ser rescatada la nena, que després de ser atesa en un centre mèdic està en mans de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Aquest organisme buscarà algun familiar que pugui fer-se càrrec d’ella.

L’espera de patrulles que no arribaven es va fer cada vegada més desesperant per aquest matrimoni de jubilats. El conductor seguia fent virolles de matinada al costat de casa. Es quedava encallat, trepitjava l’accelerador a fons i els pneumàtics quedaven atrapats. Després, s’alliberava i tornava a fer cercles, amb els fars enfocant a tot arreu i il·luminant les finestres del matrimoni de forma intermitent. I la policia seguia sense arribar. El matrimoni no va poder esperar més i l’home va agafar el seu cotxe i va marxar a Sant Vicenç de Castellet per buscar l’ajuda de la comissaria de la policia local mentre la seva dona es quedava tancada a casa. Va ser en va. Els agents estaven atenent un altre servei i va haver de tornar en solitari. Per sort, un fill del matrimoni sí que va poder acudir a fer-los companyia mentrestant.

Va ser més o menys llavors quan fa aquesta família va sentir el crit d’una nena molt petita. Al cap de pocs minuts van veure també flames en un dels marges de la carretera. Van sortir a l’exterior i van intentar apagar-les. Llavors va arribar la primera patrulla dels Mossos. I després, un camió dels bombers per apagar un foc que no va créixer perquè no hi havia vent. Amb les flames apagades, policies i bombers van descobrir el cadàver cremat de la dona. I la família que havia estat «més d’una hora» trucant el 112 va recordar de nou que a uns pocs metres d’on es trobaven seguia el conductor del cotxe embogit, que havia estat més d’una hora fent virolles i ara estava en silenci. Els agents, amb llanternes, es van dirigir a al lloc indicat, van trobar el cotxe i, en il·luminar-lo, van veure el marit a sense vida i la nena de 2 anys al seient del darrere.

Tant l’Ajuntament de Terrassa com també la Conselleria d’Igualtat i Feminismes donen per feta l’explicació més plausible: l’home va assassinar la dona i després es va suïcidar. Una hipòtesi que encara no confirmen oficialment els Mossos d’Esquadra, i que convertiria aquesta veïna, mare d’una nena de 2 anys, en la setena dona assassinada a Catalunya aquest any per la seva parella.

El fet que els veïns no escoltessin el crit de cap dona sembla indicar que la víctima ja hauria mort quan el conductor va arribar derrapant al recinte de l’antic restaurant Les Arrels. Els Mossos sospiten que la va matar al domicili que aquest matrimoni compartia a Terrassa amb la seva filla i que després va traslladar el seu cos fins a aquest terreny de Sant Vicenç de Castellet, on li va calar foc davant de la petita. Potser per això la nena va patir algunes cremades.

L’Ajuntament de Terrassa va fer un minut de silenci a la una del migdia, mentre el municipi de Sant Vicenç de Castellet també va portar a terme un acte de condemna i de record a la víctima a les vuit del vespre.