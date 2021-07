Gir de guió al voltant de l’expresident Carles Puigdemont. El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) va retirar ahir la immunitat parlamentària a l’expresident i als exconsellers Toni Comín i Clara Ponsatí. D’aquesta manera, es fa marxa enrere a la decisió que va prendre el mateix tribunal el passat 2 de juny, quan els va concedir temporalment la protecció demandada fins que resolgués sobre el recurs que els tres eurodiputats de JxCat van presentar contra la decisió del Parlament Europeu d’acceptar el suplicatori que va sol·licitar el Tribunal Suprem.

La base de la decisió és que el tribunal considera que aquests tres eurodiputats no han «acreditat amb un grau de probabilitat suficient» que puguin ser detinguts. A més, el tribunal de primera instància de la Unió Europea (UE), amb seu a Luxemburg (França), assegura que Puigdemont, Comín i Ponsatí mantenen la protecció parlamentària per anar als plens de l’Eurocambra.

En la resolució, s’argumenta que «la immunitat que empara els diputats durant els seus desplaçaments al lloc de reunió del Parlament (a Estrasburg) o quan tornin d’aquest roman jurídicament intacta» i «en conseqüència, poden desplaçar-se per assistir a les reunions» . Per això descarta que Puigdemont, Comín i Ponsatí puguin «invocar vàlidament l’existència d’un perjudici greu i irreparable» si s’aixeca la immunitat i «un suposat risc de ser detinguts, concretament a França, amb ocasió d’un desplaçament per participar en una sessió parlamentària a Estrasburg».

El cas de Puig

A més, el TGUE assegura que els tres eurodiputats independentistes «no han demostrat» que «el seu lliurament a les autoritats espanyoles i la seva posterior posada en situació de detenció provisional fossin previsibles amb un grau de probabilitat suficient», en particular respecte l’Estat en el qual resideixen -Bélgica-. Per això, el tribunal té en compte que la justícia belga ha denegat l’euroordre contra l’exconseller Lluís Puig, desplaçat a Bèlgica al costat de Puigdemont i Comín. Després de la negativa per part de les autoritats judicials belgues d’entregar a Puig, el jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha demanat un aclariment al Tribunal de Justícia de la Unió Europea abans d’emprendre o no la decisió d’emetre una nova euroordre.

Així doncs, «mentre el tribunal de justícia no es pronunciï en l’assumpte prejudicial de Puig i altres, res permet considerar que les autoritats judicials belgues o que les autoritats d’un altre Estat membre puguin executar les ordres de detenció europees dictades contra els diputats i lliurar-los a les autoritats espanyoles ». El TGUE al·lega també que «una detenció i lliurament de Ponsatí per part de les autoritats del Regne Unit (país en el qual aquesta va residir durant un temps, fins el gener de l’any passat) resulta actualment hipotètica». Aquestes són les raons per les quals el tribunal considera d’alguna manera innecessària la immunitat en la situació actual dels tres polítics.

Lectura «a fons»

Puigdemont va treure importància, en un missatge publicat al seu compte de Twitter, a la pèrdua de la immunitat. És més, va recordar que les euroordres de la justícia espanyola per demanar la seva extradició i jutjar-lo a Espanya estan suspeses. Segons l’expresident de la Generalitat, s’ha de llegir «a fons» la decisió de la justícia comunitària i recomana «til·la» als que facin determinats «relats» des de «la premsa espanyola».

L’expresident català va citar el seu advocat, Gonzalo Boye, que va argumentar que el Tribunal General de la Unió Europea no veu necessari mantenir les mesures cautelars (el manteniment de la immunitat) perquè les euroordres esmentades estan suspeses a hores d’ara en haver formulat el jutge Llarena unes consultes prejudicials.

En aquest mateix sentit, Comín va mostrar fins i tot la seva «satisfacció» per la resolució judicial perquè «el tribunal diu que l’euroordre està suspesa i els diputats no poden ser detinguts». «I si es resolen aquestes prejudicials i l’euroordre torna a estar activa, se’ls hauria de tornar a donar les cautelars», va assenyalar, circumstància per la qual, segons l’exconseller, es tornaria a garantir la immunitat.

Petició al Suprem

Comín també conclou que tant ell com Puigdemont i Ponsatí poden desplaçar-se per qualsevol Estat membre de la UE perquè no es manté en marxa cap ordre de detenció, fet pel qual va demanar al Suprem «retirar les ordres de detenció a Espanya» que pesen sobre els tres eurodiputats postconvergents.

El Parlament Europeu va acordar el passat mes de març la retirada de la immunitat parlamentària de l’expresident Puigdemont, de Comín i de Ponsatí per 400 vots a favor, 248 en contra i 45 abstencions en el cas del líder de Junts.