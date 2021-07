Quan el jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata va donar per conclosa la instrucció del cas Pujol va deixar oberta una peça menor que només afecta el benjamí de la família, Oleguer Pujol, la peça Drago, pel presumpte cobrament de comissions per operacions immobiliàries, entre les quals destaca la venda de 1.152 sucursals del Banc Santander. Ara el seu successor en el Jutjat Central d’Instrucció número 5, Santiago Pedraz, considera que després de tres anys d’instrucció no es pot ampliar més i la donarà per conclosa a l’espera de l’informe final de l’Agència Tributària sobre els resultats de les comissions rogatòries cursades.

El magistrat aprofita el final de la instrucció per demanar a les parts un informe sobre la petició de sobreseïment d’alguns imputats, com els empresaris Javier de la Rosa Misol, José María de Vilallonga Bardella i el seu fill Josep Maria de Villalonga Cabarrocas i el mateix Oleguer Pujol, que ja s’enfronta a una petició de vuit anys de presó en el judici en el qual compartirà banqueta amb la família.

Comissions

Davant el jutge De la Mata, els Villalonga van explicar que van ser Oleguer Pujol i el seu llavors soci, Luis Iglesias, els que els van oferir cobrar «en un paradís fiscal» la comissió de 2,6 milions que els corresponia per la venda de les sucursals del Santander. L’operació es va signar, a través de Javier de la Rosa fill, amb Mare Nostrum, propietat de Pujol i d’Iglesias, per després cobrar d’una altra empresa amb la qual no hi havia cap tipus de document contractual.

El magistrat vol determinar l’origen dels diners que Oleguer Pujol va invertir en «diferents productes financers i en finançar aportacions al fons Drago Real Estate Partners», així com «la utilització d’estructures societàries radicades a tercers països i la subcontractació en cadena dels serveis sol·licitats, aconseguint d’aquesta manera que la Hisenda Pública no fos coneixedora de la seva percepció».