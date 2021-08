L'Ajuntament de Barcelona ha imposat una sanció de 45.000 euros als propietaris d'un pis i a la immobiliària que el comercialitzava per discriminació directa per racisme, segons ha anunciat el consistori. La sanció es basa en la constatació que malgrat que hi havia una persona interessada a llogar el pis, no se li va llogar per ser marroquí. Els fets daten de principis de 2020.

Segons l'ajuntament, és la primera sanció que imposa un consistori per aquest motiu, considerat una falta molt greu. A Barcelona es va donar un cas similar però no idèntic, quan es va precisar en un anunci que un pis en oferta només ho estava per a inquilins potencials que fossin espanyols.

La sanció imposada pel cas del marroquí està prevista en la llei d'habitatge que va aprovar el Govern tripartit en 2007. No sorprèn que no existeixin precedents de les mateixes característiques, perquè el cas correspon a una situació que es fa molt difícil de demostrar per part de la persona discriminada. No és senzill demostrar amb proves que a un no ho han volgut com a inquilí pel seu país d'origen o el seu color de pell. No és fàcil provar que el somriure incòmode d'un comercial amaga la raó veritable d'una negativa.

A la Barceloneta

El pis en qüestió està a la Barceloneta. La persona que estava interessada a llogar-ho va acreditar la solvència suficient, la qual cosa no és poc a la capital catalana, però no va rebre les claus, sinó el silenci per resposta. Un silenci, el de la immobiliària, que es va veure succeït per la notícia que la propietat ja havia triat a un altre aspirant com a inquilí. No obstant això, setmanes després l'habitatge continuava buit i disponible.

En aquest moment, un conegut de la persona que va intentar llogar l'habitatge va anar a preguntar per aquesta. Una persona que no és marroquina. La va visitar i va acreditar la solvència necessària. I l'agent immobiliari que li va mostrar el pis el va informar que no hi havia problema i que podia llogar-ho. Amb això, el primer candidat va concloure per què la propietat no el volia en el seu habitatge.

Els fets van ser denunciats a l'Oficina de No Discriminació de l'ajuntament i analitzats per aquesta i per la Unitat de Disciplina i antisetge de l'Institut Municipal de l'Habitatge i la Rehabilitació, que és qui ha desenvolupat el procés administratiu de l'expedient sancionador.

Un expedient que ha desembocat en una sanció ferma en la via administrativa per valor dels 45.000 euros. Durant la tramitació de l'expedient van presentar al·legacions que han estat desestimades jurídicament per la Unitat anti assetjament i de Disciplina del consistori.

Recurs

Els sancionats tenen la possibilitat de recórrer la decisió davant el jutjat contenciós-administratiu. Compten amb un període de dos mesos per a fer-lo. Això és el que van fer els sancionats en el cas abans citat. El desembre de 2019, el consistori va anunciar l'obertura d'expedient al portal immobiliari Idealista i a la immobiliària The New House Barcelona per un anunci d'un lloguer que precisava que només persones de nacionalitat espanyola podien accedir a l'habitatge. L'expedient va desembocar en una sanció de 90.000 euros. Tant Idealista com The New House Barcelona van recórrer davant el contenciós-administratiu, que haurà de prendre una decisió sobre aquest tema.

L'ajuntament està convençut que es denuncien menys casos dels que es donen en aquest camp. En els últims anys s'ha incrementat el seu número. Durant el primer semestre de 2021, la OND ha obert 13 expedients per presumptes vulneracions del dret a l'habitatge, quan en el mateix període de 2020 van ser nou i en el del 2019, cinc.