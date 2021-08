El primer que va dir Junts per Catalunya (JxCat) en donar-se a conèixer la proposta d’Aena d’ampliar l’aeroport del Prat va ser per boca del vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró. «Aquest país no es pot permetre el luxe de no tenir un aeroport preparat per a l’economia del segle XXI», va afirmar amb rotunditat. Va ser en resposta a una pregunta de la seva companya de partit Elsa Artadi, de manera que no es va tractar d’una improvisació. Dos mesos després, Josep Rull, exconseller de Territori, indultat després de ser empresonat pel procés, va assegurar a Catalunya Ràdio que l’ampliació de l’aeròdrom es farà, però va destacar que no es pot en cap cas afectar l’espai natural de la Ricarda . Què ha passat entre una afirmació i l’altra?

Segons un destacat dirigent, el partit és conscient avui que l’oposició a l’ampliació no és una qüestió simplement atribuïble a grups ecologistes sinó que impregna espais generacionals, com els joves, i polítics, inclòs Junts per Catalunya. Des d’aquesta primera presa de posició de Puigneró, inequívoca, el partit ha anat escoltant veus crítiques internes, en la direcció i en les agrupacions implicades en el territori: Prat, Viladecans i Gavà.

Fins i tot la candidata a l’alcaldia de Barcelona i portaveu del partit, Elsa Artadi, en l’última compareixença després de la reunió de la direcció de la formació, el 26 de juliol, va tenir paraules molt dures contra les intencions d’Aena de convertir el debat en un tot o res. Artadi es va queixar que els sectors empresarials i polítics favorables a l’ampliació no donin suport també a que l’aeroport el gestioni Catalunya. I va destacar que «és un error que el debat sigui sobre els 500 metres de pista» que vol ampliar Aena. La portaveu va alertar també que davant la Comissió Europea, el projecte actual de l’ens estatal «no colarà», per motius mediambientals. A més, va advertir que caldrà veure quin tipus d’aeronaus operaran d’aquí a 20 anys.

La intervenció ara de Rull no és menor. Primer, perquè va exercir de conseller i perquè el seu successor, Damià Calvet, ha estat el més obertament crític amb l’oferta d’Aena i ha apostat per vies alternatives a l’ampliació de la tercera pista del Prat per aconseguir que l’aeròdrom es converteixi en el que es diu un «hub» intercontinental. És a dir, que incrementi el nombre d’operacions per hora.

La posició de Calvet, i ara la de Rull, són conseqüència d’una sensibilitat més centrista o fins i tot progressista, davant dels que responen a tesis més liberals en el partit, com el també exconseller Ramon Tremosa o l’exlíder de la Cambra de Comerç Joan Canadell, tots dos ara diputats i tots dos entusiastes de l’ampliació en termes de creixement econòmic.

Què afirma ara Rull? Que s’ha aturat el «xantatge» d’Aena, a la qual va criticar per la gestió centralitzada de tots els aeroports d’Espanya, i que, si bé l’objectiu és aconseguir que Barcelona sigui un aeroport de connexió, té «molts dubtes que per ampliar l’aeroport calgui una tercera pista». En això l’exconseller va ser rotund.

En aquest sentit, Rull no veu recorregut en aquesta ampliació perquè la UE no ho permetrà: La Ricarda va més enllà de la xarxa Natura 2000, és un espai d’especial protecció, una zona humida decretada per la Generalitat, emparada per la llei d’espais naturals. «Estic convençut que la Comissió Europea no donarà la seva autorització», va afirmar, quelcom que segons va afegir saben tant Aena com el Govern espanyol. També va recordar que «totes les compensacions ambientals no s’han dut a terme, tenim una carta de la Comissió Europea que és molt rotunda» respecte aquests incompliments.