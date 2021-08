Han passat només quatre mesos i mig des que a finals de març la CUP va arribar a un acord de legislatura amb ERC. El nou Govern porta en funcionament dos mesos i mig. Però per a la formació antisistema ja és temps suficient per afirmar que s’han produït incompliments respecte allò pactat amb Esquerra i s’han creuat diverses «línies vermelles» per a la CUP, com l’ampliació de l’aeroport de Barcelona. Així ho va advertir ahir la diputada Dolors Sabater en una entrevista a Catalunya Ràdio. Fonts tant d’ERC com de Junts responen que no hi ha motius per posar ja en qüestió allò acordat i sostenen que els anticapitalistes estan intentant marcar el terreny en un context de negociació dels pressupostos per al pròxim any.

No en va, tal com va informar El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, des de la CUP insisteixen que allò pactat amb ERC és un «acord de mínims» i que els comptes han de satisfer la seva militància perquè els validi. I aquí les diferències en política fiscal, entre d’altres, amb ERC i sobretot amb JxCat són notables. Per aquest motiu la diputada no va concretar la posició del seu partit: «És impossible dir a priori si podem donar-los suport o no». Dependrà, va afegir, de si reflecteixen l’esperit del que s’ha pactat amb ERC.

En un primer balanç de les setmanes del nou Govern és fàcil detectar fruits de l’acord d’Esquerra amb la CUP: s’ha diluït el cos d’advocats dels Mossos al gabinet jurídic central de la Generalitat, s’ha aprovat la creació d’una comissió d’estudi sobre el model policial que pretén revisar l’ús del foam, s’ha tramitat la llei d’interins -encara que van xocar pel suport d’ERC a la dissenyada pel ministre Miquel Iceta-, s’ha aprovat un pla pilot per a la renda bàsica universal i s’ha creat la Conselleria d’Acció pel Clima.

Però Sabater va advertir que la CUP va donar suport a la investidura però no va garantir l’estabilitat. Una cosa que contrasta amb els dos anys que sí que han donat de marge a ERC perquè explori la via del diàleg amb el Govern.