Les pluges torrencials afecten avui diverses poblacions de les Terres de l'Ebre. Per ara, deixen fins a 216 litres per metre quadrat a Alcanar, 77,7 en mitja hora i 4 en un sol minut. També s'han registrat 105 litres als Alfacs, 51 en 30 minuts i 4,4 en un minut. Encara al Montsià, també destaquen els 58 litres acumulats a Amposta, els 33 d'Ulldecona i els 29,7 de l'Illa de Buda. Al Baix Ebre també ha plogut força, amb 26,6 litres a l'Aldea i 26,5 al Parc Natural dels Ports. La circulació per l'AP-7, que s'havia tallat en sentit Tarragona, ha quedat restablerta. Es mantenen tallades l'N-340 i la TP-2218, així com el servei ferroviari.

Les fortes pluges han obligat als cossos policials i d'emergència a dur a terme diverses actuacions de salvament. Per una banda, els Mossos d'Esquadra han rescatat dues persones i dos gossos que havien quedat atrapats en un vehicle a l'AP-7. Els agents han nedat fins al cotxe per poder-los treure. Alguns usuaris han compartit per les xarxes socials la força amb què l'aigua baixava pel carrer.

El cos policial ha activat, a més dels agents disponibles al Montsià i al Baix Ebre, indicatius de Seguretat Ciutadana d'altres comarques i de les unitats de Muntanya, Subsòl, Aquàtica, Marítima i Mitjans aeris per les intenses pluges. Protecció Civil ha rebut avisos per rescatar vehicles i no descarta que hi puguin haver persones atrapades. Així, ha demanat a través de les xarxes socials que la ciutadania del Baix Ebre i el Montsià eviti els desplaçaments i no baixi a pàrquings ni soterranis.

🔴 Es demana a la ciutadania del Baix Ebre i Montsià d’evitar els desplaçaments atès que l’episodi de pluges no ha finalitzat.



No baixeu als pàrquings ni als soterranis de l'habitatge i mantingueu-vos a les plantes superiors.



Alerta #INUNCAT #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) 1 de septiembre de 2021

Fins a les 17h els Bombers han rebut 358 avisos relacionats amb aquest episodi meteorològic, dels quals 258 a Alcanar.

A més a petició de l'Ajuntament d'Alcanar, la Creu Roja ha acollit 20 persones al pavelló municipal a conseqüència de les pluges. Té capacitat per a 50. A causa del tall ferroviari, quatre trens han quedat aturats. Renfe hablitarà dos autocars per fer el transport alternatiu per carretera fins a Vinarós de 210 persones afectades pel tall.

Afectació a un càmping de Sant Carles de la Ràpita

Els Bombers han donat assistència a les persones que hi ha al càmping Alfacs de Sant Carles de la Ràpita (Montsià), afectades per l'aiguat que ha caigut aquest dimecres a les Terres de l'Ebre. Hi ha dotze bungalous que han patit danys i unes 70 persones s'han confinat a les instal·lacions de restauració, que es mantenen en bon estat.