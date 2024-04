Més de 700 alumnes participen en la 37a edició del concurs de murals al carrer de Blanes

Uns 750 alumnes han participat aquest matí en la 37a edició del concurs de murals al carrer de Blanes, que ha convertit el Passeig de la Mestrança en una gran sala d'exposicions a l'aire lliure. Els estudiants, procedents de totes les escoles del municipi, també de l’escola d’Educació Especial Ventijol, han desplegat la seva imaginació en 135 murals de grans dimensions, en una activitat organitzada per l'Ajuntament de Blanes, amb el suport de l’Agrupament Escolta i Guia Pinya de Rosa.

El certamen compta amb dues categories: una per a nens i nenes de 3r i 4t de Primària i l'altra per estudiants de 5è i 6è. Enguany, s'han proposat dues temàtiques: inspirar-se en la designació de Blanes com a 30a Vila Gegantera de les comarques gironines i, una segona, de lliure elecció. El lliurament de guardons serà a les sis de la tarda.