JxCat es nega a modificar la seva composició per a la taula de diàleg. El secretari general, Jordi Sànchez, ha anunciat aquest dimarts en roda de premsa que manté la proposta d'enviar Jordi Puigneró, Jordi Turull, Míriam Nogueras i ell mateix a la delegació catalana. Si el president del Govern, Pere Aragonès, tampoc no canvia la seva decisió, Junts no tindrà cap representant demà a l'espai de negociació. Sànchez ha denunciat el «veto» de la Moncloa als seus noms, i ha assegurat que el partit no deixarà «cap cadira buida» en la mesa: «Hem estat vetats». Sànchez també ha afirmat que no hi havia «cap acord escrit ni verbal» del juliol amb Aragonès perquè la delegació fos només amb membres de Govern, tal com ja ha avançat l'ACN aquest migdia.

«Si se'ns aixeca el veto, Junts hi participarà. Si no, no modificarem els noms. Fer això seria acceptar un xantatge que en res ajudaria a resoldre el conflicte polític», ha expressat Sánchez, durant la roda de premsa d'aquesta tarda. El partit manté que ha estat «vetat» per l'executiu espanyol perquè no està en «condicions» d'abordar la resolució del conflicte a partir de l'amnistia i l'autodeterminació.

Junts subratlla que com a «socis lleials» el partit accepta la decisió d'Aragonès: «Hem fet tots els possibles per no vetar el funcionament de la taula», ha argumentat Sànchez. El secretari general de Junts, pres polític indultat, ha garantit la «lleialtat absoluta» de la formació. De fet, Sànchez ha reiterat que si es torna a «obrir la porta» i «aixecar el veto», Junts participarà de la taula, sigui en la reunió de demà o en les properes. Sànchez també ha confirmat que tampoc hi assistirà el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, l'únic integrant de la proposta de Junts que sí que compleix les condicions d'Aragonès en ser membre del Govern. Això sí, Sànchez manté que la seva era una proposta «del més alt nivell polític», i que la delegació final -sense Junts i només amb ERC- serà «més dèbil» de la que hauria estat.

D'altra banda, Sànchez ha assegurat que té «confiança» en Laura Vilagrà i Roger Torrent, els dos noms que representaran ERC i el Govern a la taula de diàleg, junt amb Aragonès. Sobre el president, Sànchez ha afirmat que hi manté una «relació molt continuada», i que han mantingut dues converses «molt llargues» durant les darreres hores. JxCat, que «no culpa a ERC» de la situació, ha negat que hi hagués cap acord verbal amb Aragonès del juliol assegurant que la delegació havia de ser integrada exclusivament per membres de l'executiu. Sànchez ha explicat que, en una «conversa», el president del Govern va fer una «reflexió» en aquest sentit, i que el secretari general de Junts va respondre que ja ho valoraria amb la direcció del seu partit. Sigui com sigui, Junts nega cap «crisi» a l'executiu.