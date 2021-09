El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha citat el vicepresident, Jordi Puigneró, aquest dijous al matí al Palau de la Generalitat després del xoc per la taula de diàleg. "Parlarem de la reunió d'ahir, dels darrers dies i de com ho enfoquem a partir d'ara. Tindrà tota la informació necessària. Tinc tota la confiança en el vicepresident", ha afegit en una entrevista a 'Rac 1'. Aragonès manté que en les pròximes reunions de la taula de diàleg les delegacions han de continuar sent entre governs però ha afegit que els "represaliats" han de tenir un "paper" en el procés de negociació des de fora de la taula. I ha instat Junts a fugir del "regat curt": "La gent està molt cansada de picabaralles partidistes", ha afirmat.

Aragonès ha defensat que caldrà implicar tothom en el procés de negociació i, per tant, que els dirigents polítics importants hi hauran de participar "d'una manera o altra" però ha volgut ser molt taxatiu en deixar clar que a la taula de diàleg hi han de seure només membres dels governs. És una de les qüestions que el president abordarà aquest dijous en una reunió amb el vicepresident, Jordi Puigneró, absent en la taula d'ahir. I és que, segons Aragonès, els "represaliats han de tenir un paper en el procés de negociació" però s'ha de fer de manera acordada.

"Demano que la lleialtat acordada es mantingui i que no es posi tot en el joc partidista, sinó la gent desconnecta. Hem de fugir del regat curt. No entraré en batalles partidistes perquè la gent no ens demana això. Sortim del fang", ha demanat després que Junts es negués a fer una nova proposta per a la delegació catalana davant el rebuig d'Aragonès a incloure a la taula membres que no són de l'executiu català.

"Els vaig dir que aquesta proposta no la puc acceptar perquè han de ser membres del Govern. El que no puc acceptar com a president de la Generalitat és que es faci pública una proposta per forçar que o s'accepta o hi haurà conflicte", ha dit Aragonès en referència al fet que Junts va fer pública la proposta poc abans que comencés el Consell Executiu de dimarts on s'havia de decidir la delegació catalana.

Preguntat pels motius pels quals en l'última taula de diàleg sí que hi havia representants dels partits, el president de la Generalitat ha argumentat que en aquell moment tenia "lògica" perquè era el final de la legislatura i el llavors president Quim Torra ja havia dit que hi hauria eleccions després d'aprovar pressupostos. A més, segons ha subratllat, aquell Govern no tenia la taula de negociació com un dels acords. "Ara sí que hi és, i vam acordar lleialtat", ha insistit.

El president de la Generalitat no ha volgut entrar en detalls pel que fa al contingut de la reunió de gairebé dues hores amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i ha s'ha limitat a dir que va estar centrada "fonamentalment" en el conflicte polític.

Pel que fa a la metodologia, Aragonès ha explicat que la voluntat és que quan es facin públiques les negociacions sigui per presentar acords i ha defensat que "no es pot fer una retransmissió de minut i resultat" perquè si no, avisa, "no hi haurà negociació". En aquest sentit, ha defensat que cal un espai de confiança i treballar amb garanties. El fet que no es fixin terminis no vol dir, segons el president, que la negociació sigui 'sine die'. Així doncs, ha dit que s'ha d'anar avançant i concretant però que es necessita "un marge" per generar confiances.