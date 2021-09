«Clima o mort», aquesta va ser una de les crues dicotomies que l’ecologisme va situar en la seva manifestació d’ahir contra l’ampliació del Prat. Veïns de Barcelona i de les seves moltes urbs confrontants es van congregar per rebutjar no només les obres concretes que Aena i el Govern han acabat paralitzant a causa de les seves diferències amb la Generalitat, sinó el model econòmic i productiu expansionista que veuen representat en elles. «Estem davant d’una emergència climàtica», va ser un dels exigents recordatoris que els assistents van llançar als seus governants. Milers de persones, unes 10.000 segons la Guàrdia Urbana, es van concentrar entre la plaça Espanya i l’Estació de Sants per clamar per un decreixement econòmic i per recordar a les autoritats que diversos informes de l’ONU han repetit recentment: la crisi climàtica avança i l’ésser humà n’és el principal responsable.

Les entitats convocants, Xarxa per la Justícia Climàtica i Zero Por, van plantejar una jornada festiva, amb famílies, batucades i bicicletades i on gent de totes les edats es va reunir per expressar el seu «no a l’aeroport». «Jo de gran vull vida, no un aeroport de connexió», es podia llegir a la pancarta que sostenia un dels molts nens que van acudir a la concentració amb els pares. «Ni un pam més», «l’única solució és el decreixement», «contra el coronavirus ambiental» o «salvem La Ricarda», van ser altres dels lemes que van lluir cartells, samarretes, xapes i banderes ahir a Barcelona.

Andrea, de 50 anys i veïna de Rubí, considera que «l’ampliació representa un model econòmic caduc. No té sentit, ni ara, ni d’aquí cinc anys, ni a cap costat. També estic aquí per protestar contra l’ampliació dels aeroports de Madrid i Palma», explicava. Els convocants van voler plantejar la protesta en clau global, conscients que la crisi climàtica no va per barris i que l’augment del trànsit aeri a altres ciutats tindrà també un impacte a altres ecosistemes. Les reivindicacions van ser globals, però el múscul associatiu que va sortir ahir al carrer va ser local. Els moviments veïnals i múltiples plataformes socials van fer seva la convocatòria i van acudir en bloc i amb les seves pròpies pancartes a la protesta. Des del Prat, la «zona 0» de la de moment frustrada ampliació, va sortir una columna escortada per moments per diversos tractors d’agricultors locals.

Rafael, de 70 anys, va anar a la concentració amb el peto taronja de la Marea de Pensionistes. Dilluns va estar a la concentració que cada setmana organitzen a plaça Universitat contra la reforma Escrivá i ahir va estar contra l’aeroport. «Sóc ecologista des de sempre. Quan els polítics han d’escollir entre l’economia o el medi ambient sempre acaben escollint l’economia. He vingut perquè no s’ho repensin i tornaré a sortir, perquè segur que tindran la temptació de repensar-s’ho», va afirmar. La Núria, de 23 anys, va anar en tren des de Palautordera per participar de la protesta. Aquesta jove va interrompre la seva rutina d’estudi per a les oposicions de mestra que està preparant i es va desplaçar fins a Barcelona. «Tenia clar que hi havia de ser. A tots ens agrada viatjar, però no per això hem d’hipotecar el nostre futur», afirma. «No em crec les promeses de prosperitat que ens ha venut el Govern», va afegir. Des de l’executiu es va xifrar en 1.700 milions d’euros d’inversió per a les obres i la creació de 83.000 llocs de treball directes, més altres 365.000 indirectes, que aquests generarien. «El que es vol fer és una aberració, totalment innecessària. Els 1.700 milions estan molt bé, però invertits en altres llocs. Rodalies, sanitat, educació..., encara hi ha llocs en els que estan en barracons. Els únics que s’haguessin beneficiat serien les grans empreses constructores i els grans hotels», va denunciar Salvador, un veí de Barcelona que va acudir també a la manifestació.

Els comuns i ERC, presents

En Comú Podem i Esquerra Republicana van assistir a la manifestació. Ambdues formacions van coincidir en reclamar diàleg entre institucions i ciutadania. Per la seva banda, l’alcalde del Prat, Lluís Mijoler, va alertar que «no es pot menysprear els governs de l’Estat i la Generalitat», als quals va acusar de pretendre arribar a un acord «clandestí» que posi en perill l’ecosistema de La Ricarda. Preguntat per l’absència de consellers d’ERC a la protesta, Raül Romeva va defensar que la representació republicana era «del màxim nivell, molt digna i molt representativa del sentiment social».

Unió de Pagesos insta el Govern a adquirir l’espai de la Ricarda

Unió de Pagesos es va sumar ahir a la manifestació de Barcelona contra l’ampliació de l’aeroport del Prat amb una tractorada que va sortir dissabte al matí del Parc Agrari del Baix Llobregat. El coordinador nacional del sindicat, Joan Caball, va afirmar que el col·lectiu no es creu que el projecte «s’hagi aturat». «N’estem farts de projectes faraònics», va reblar, tot defensant que el Govern s’hauria de plantejar adquirir l’espai protegit de la Ricarda per protegir-lo i evitar que es puguin vendre els terrenys a Aena, tal com preveuen els seus propietaris. A la mobilització de Barcelona es van sumar una vintena de tractors de pagesos que, entre altres coses, van reclamar promoure més el Parc Agrari del Baix Llobregat.

Caball va criticar la voluntat d’Aena d’adquirir la Ricarda i va considerar que s’hauria de limitar a gestionar els aeroports i no a «comprar reserves naturals». «Nosaltres no plantegem socialitzar cap terra, però potser el Govern s’hauria de plantejar adquirir aquesta reserva», va reflexionar en veu alta després de saber que els propietaris de la Ricarda volen vendre els terrenys. El coordinador nacional d’Unió de Pagesos va assegurar que la zona és molt llaminera per a molts projectes i va reiterar que el que necessita el país «és més pagesia» i no més avions.