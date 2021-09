L'Institut del Teatre ha posat a disposició de la Fiscalia Provincial de Barcelona l'expedient disciplinari obert a un docent de la institució en haver identificat indicis d'assetjament sexual en el seu comportament. A través d'un comunicat, l'Institut ha destacat que un cop finalitzada la instrucció per part de Diputació de Barcelona, i donat que s'han confirmat els indicis d'assetjament sexual, s'ha procedit a posar-ho en coneixement del Ministeri fiscal perquè determini si hi ha responsabilitat penal en la conducta del docent. La Comissió va obrir la investigació a partir d'una instància presentada per un alumne, i des d'aquest moment es va apartar el docent de les aules com a mesura cautelar.

A partir de l'informe elaborat el mes de maig per la Comissió de Prevenció i d'Investigació d'Assetjaments Sexuals vinculada al 'Protocol per a la prevenció, detecció i actuació de l'assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere de l'Institut del Teatre', es va iniciar el corresponent expedient disciplinari a fi de determinar la responsabilitat del docent denunciat. En l'escrit, l'Institut del Teatre posa en coneixement de la Fiscalia els fets perquè pugui realitzar les diligències i investigacions que consideri oportunes, i determini si hi ha responsabilitat penal en la conducta del docent. Per altra banda, l'Institut del Teatre també va determinar a partir de l'informe de la Comissió obrir expedients disciplinaris a dos docents més de la institució, un per conductes inapropiades a l'aula, i l'altre per una falta greu per pràctica docent invasiva.

En el primer cas, s'ha produït la suspensió de l'expedient a causa de la de jubilació del docent. Davant aquest fet, i la impossibilitat per part de l'Institut del Teatre d'aplicar el règim disciplinari administratiu per sancionar persones que no formen part de la plantilla de treballadors, s'està valorant la possibilitat d'emprendre accions per via judicial. Pel que fa a l'expedient per falta greu per pràctica docent invasiva, s'ha determinat la suspensió de feina i sou del docent per un període de dos mesos i sis dies. La sanció està pendent d'execució a l'espera de la finalització del període d'al·legacions.

Accions de prevenció

L'Institut del Teatre ha posat en marxa aquest curs noves sessions de formació sobre assetjament sexual i abús de poder per a l'alumnat i el professorat de la institució. Són sessions periòdiques que s'impartiran de manera permanent a la institució per tal de garantir la sensibilització i conscienciació sobre aquests temes. D'altres mesures engegades per tal de prevenir l'assetjament i abús de poder són la creació d'un codi ètic i de dossiers de bones pràctiques en dansa i art dramàtic, o la constitució d'un comitè d'ètica permanent. A més, des de l'1 de març està en marxa un servei d'atenció psicològica i s'estan millorant els mecanismes de comunicació i participació entre els diferents col·lectius de la comunitat.