L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont declararà finalment avui a les 14 hores davant la Cort d'Apel·lació de Sàsser, que ha de decidir sobre la seva detenció ahir a l'aeroport de l'Alguer. Així ho ha anunciat un breu comunicat de l'oficina del president Puigdemont. El tribunal ha de decidir si manté la detenció i tramita l'euroordre o la considera invàlida. Tant l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, com la seva defensa italiana donaven per fet que la declaració davant del jutge no seria immediata i que s'hauria d'esperar fins a 72 hores. Però, finalment s'ha accelerat aquest tràmit. Puigdemont va ser detingut ahir per ordre del Tribunal Suprem i ha passat la nit en una presó de Sàsser.

«Ens ho hem de prendre amb calma»

L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat que l'expresident pot trigar 72 hores a passar a disposició judicial a Sardenya. «Ens ho hem de prendre amb calma», ha dit en una roda de premsa des de Brussel·les. Segons Boye, la compareixença podria ser aquest divendres, dissabte o el dilluns. Tot i això, ha afirmat que Puigdemont «està molt tranquil». Per la seva banda, l'eurodiputat de Junts Toni Comín ha lamentat que Itàlia s'hagi vist «arrossegada» i diu que ara té «un pres polític». «És una detenció il·legal», ha denunciat repetidament, tot i opinar que el govern italià «no té gens d'interès» a facilitar la detenció de Puigdemont.

«Algú ha sobre motivat als policies de Sardenya», ha dit Boye, preguntat sobre per què se l'ha detingut a Itàlia i no a França. Segons Boye, un cop Puigdemont comparegui, el jutge haurà de decidir primer sobre la detenció i després si inicia el procediment d'extradició. En paral·lel, preveuen presentar aquest mateix divendres una nova petició de mesures cautelars al Tribunal General de la Unió Europea per tal que Puigdemont pugui recuperar la seva immunitat europarlamentària. Boye ha remarcat que Puigdemont va anar a Sardenya «com a eurodiputat». «Hi ha un problema d'immunitat», ha avisat.

La defensa italiana de Puigdemont no preveu que passi a disposició judicial fins a almenys dissabte

La defensa italiana de Carles Puigdemont no preveu que l'expresident passi a disposició judicial fins a almenys dissabte, segons ha explicat l'advocat a les portes de la presó de Sassari, a Sardenya, on el líder de JxCat ha hagut de passar la nit. L'advocat penalista que s'encarrega del cas és Agostino Angelo Marras, segons ha pogut confirmar l'ACN. Marras ha visitat Puigdemont a la presó aquest matí, i ha marxat del recinte després d'entrevistar-s'hi. Mentrestant, l'advocat Gonzalo Boye ha confirmat que estan enllestint una petició de cautelars al Tribunal General de la Unió Europea per exigir que es retorni la immunitat a Puigdemont i pugui ser alliberat. La petició es presentarà «en les pròximes hores».

Puigdemont encara espera a la presó de Sardenya que el cridi el jutjat i ja ha rebut la visita del seu advocat italià

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és encara aquest divendres al matí a la presó de Sassori, a Sardenya, i ja ha rebut la visita del seu advocat italià, segons ha pogut confirmar l'ACN. Fonts de la defensa, però, han informat que no hi ha encara cap vista prevista, i que estan a l'espera que el Tribunal d'Apel·lació els citi a declarar. Per tant, han negat que hi hagués una vista a les nou del matí. D'altra banda, l'advocat Gonzalo Boye ha confirmat a l'ACN que presentaran «en les pròximes hores» un escrit al Tribunal General de la Unió Europea per demanar cautelaríssimes que retornin a Puigdemont la immunitat.

Aragonès convoca d'urgència els consellers del Govern per la detenció de Puigdemont

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha convocat d'urgència els consellers i conselleres del seu Govern a una reunió a les 12 h al Palau de la Generalitat després de la detenció de Carles Puigdemont a Itàlia. Aragonès té previst comparèixer davant dels mitjans de comunicació al llarg del migdia. Tant el president com el vicepresident, Jordi Puigneró, i la resta de consellers han cancel·lat els actes previstos per avui. Puigneró ha participat, junt amb els membres de JxCat del Govern, a la protesta davant el consolat d'Itàlia a Barcelona i també ha convocat els consellers del seu partit en una reunió d'urgència al seu despatx del Palau de la Generalitat.

Per part d'ERC, cap conseller o consellera ha assistit a la protesta davant del consolat, però sí que hi ha anat una delegació del partit republicà: la vicepresidenta primera de la mesa del Parlament, Alba Vergés, la diputada al Parlament Jenn Díaz, la senadora i vicesecretària general d'Acció Política d'Esquerra, Sara Bailac, el vicesecretari general de Comunicació i Estratègia, Oriol Lladó, i el president de la federació regional de Barcelona, Gerard Gómez del Moral, entre d'altres.

L'expresident va ser detingut ahir dijous a l'aeroport de Sardenya per ordre del Tribunal Suprem

L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha passat la nit a la presó italiana 'Casa Circondariale', a Sàsser, segons ha assegurat la 'Reppublica' i ha pogut confirmar l'ACN. Aquest dijous, la policia italiana el va detenir a l'aeroport de Sardenya per ordre del Tribunal Suprem. Està previst que a les 9 h passi a disposició dels jutges de la Cort d'Apel·lació de Sàsser, que és competent per decidir si el deixa en llibertat o l'extradeix.

L'eurodiputat no té immunitat europarlamentària perquè a finals de juliol el Tribunal General de la Unió Europea la hi va retirar en considerar «suspesa» l'euroordre contra Puigdemont. L'expresident s'havia desplaçat a l'illa italiana per participar aquest divendres en un seguit d'actes oficials a la ciutat de l'Alguer.