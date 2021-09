L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, detingut la nit del dijous a l’illa italiana de Sardenya, va quedar ahir en llibertat després de comparèixer davant el Tribunal d’Apel·lació de Sàsser, que havia de decidir si el lliurava o no a Espanya. El líder de Junts ha estat citat per a una vista el 4 d’octubre, però mentrestant podrà sortir d’Itàlia. Puigdemont va sortir de presó a les sis de la tarda envoltat de simpatitzants i càrrecs de JxCat com la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina «Sabíem que una cosa així podia passar perquè Espanya no perd l’oportunitat de fer el ridícul», va afirmar Puigdemont just després d’abandonar la presó. Puigdemont també va dir que la decisió del TGUE (Tribunal General Unió Europea) era «claríssima» sobre la suspensió de les euroordres.

La jutgessa italiana Plinia Azzena va confirmar ahir la legitimitat de la detenció de Carles Puigdemont, però va ordenar al mateix temps la seva «immediata posada en llibertat», en virtut que es va considerar que «la suspensió del procediment nacional comporta la suspensió d’execució d’aquest mandat» de detenció, segons la resolució de dues pàgines a la qual va tenir accés El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Una de les motivacions donades per la jutgessa és que la detenció de l‘expresident danyaria «en forma greu el dret del detingut a viatjar lliurement per a participar en les reunions en el Parlament Europeu», garantit per «una immunitat, encara intacta»

La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, va agrair en nom del Govern el suport de les autoritats de Sardenya i l’Alguer i va confirmar que l’expresident Carles Puigdemont reprendrà la seva agenda a l’illa italiana un cop ja va sortir de la presó. Segons Alsina, les autoritats els han ajudat molt i han estat al seu costat «des del primer moment». La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va destacar que en aquests moments Puigdemont «és un home lliure en una Europa lliure». Alsina i Borràs van fer aquestes declaracions després d’acompanyar Puigdemont en la sortida de la presó.

L’euroordre per la qual va ser detingut Pugdemont havia estat dictada pel jutge instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, el 14 d’octubre de 2019, quan el Suprem va condemnar per sedició als líders del procés sobiranista català. L’entorn de l’expresident Puigdemont al·lega que l’euroordre de detenció cursada pel Tribunal Suprem va quedar suspesa el juliol passat, quan el Tribunal General de la UE va retirar la immunitat a l’eurodiputat perquè no veia risc que fos arrestat, ja que aquesta euroordre està suspesa en aquests moments. Segons fonts d’aquest entorn jurídic, la justícia Itàlia havia de deixar lliure a Puigdemont com jo va passar en la detenció i empresonament a Alemanya, concretament en la presó de Neumünster, el març del 2018. A més, aquest cop, no és descartable que Puigdemont destaqui en la seva compareixença del dia 4 la concessió d’indults als seus companys del Govern que van preferir no fugir i van poder ser jutjats, per a al·legar la feblesa del procediment que ara es reobre en contra seva.

A Espanya, el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, instructor de la causa que es manté en estat latent contra ell i els exconsellers que li van acompanyar en la seva fugida pel procés, es va posar en contacte ahir amb les autoritats italianes per a tenir coneixement oficial de l’arrest. Unes gestions que, un altre cop, tampoc li van servir perquè Carles Puigdemont fos posat a la disposició de la justícia espanyola.

Des de Brusel·les, la fiscalia belga va assegurar que «el procediment en curs» als tribunals belgues per l’euroordre contra l’expresident Carles Puigdemont està «en suspens a l’espera» del Tribunal General de la Unió Europea. En un comunicat, el ministeri fiscal de Bèlgica va afirmar que el procés està parat «a l’espera d’una decisió final sobre l’aixecament de la immunitat parlamentària de Carles Puigdemont» per part del TGUE. Des de la fiscalia no van voler comentar la detenció, i la posterior posada en llibertat, de Puigdemont a Itàlia assegurant que són les autoritats italianes les que s’han de pronunciar al respecte.

Si bé el TGUE va rebutjar al juliol retornar de forma cautelar la immunitat a Puigdemont, aquest tribunal amb seu a Luxemburg encara no ha analitzat el fons del cas. És a dir, la demanda contra el Parlament Europeu per l’aixecament de la immunitat a Puigdemont i els també eurodiputats de Junts, Toni Comín i Clara Ponsatí. Un pas que els de Junts denuncien que es va fer de forma «irregular».