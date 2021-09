La detenció de l'expresident Carles Puigdemont a Sardenya (Itàlia) va desencadenar una nova jornada de protestes als carrers de Barcelona per demanar la seva llibertat immediata i qüestionar el diàleg entre governs. Convocats per l'ANC, centenars de persones es van congregar aquest divendres a la cruïlla entre l'Avinguda Diagonal i el carrer Aribau, als voltants del consolat italià, entre un fort desplegament policial que va impedir que els manifestants s'acostessin a l'immoble.

El president Pere Aragonès va suspendre la seva agenda i va romandre al Palau de la Generalitat, on va citar el Consell Executiu, mentre Junts i la CUP van enarborar la seva esmena a l'estratègia negociadora d'Esquerra. Alguns dels manifestants van arribar a exigir la dimissió de l'Executiu si no s'avança cap a la independència.

Els postconvergents van desplegar als seus consellers en la protesta, mentre que els republicans van optar per un perfil baix. El vicepresident, Jordi Puigneró, va liderar la comitiva de la seva part de l'Executiu amb els titulars Jaume Giró, Gemma Geis, Lourdes Ciuró i Josep Maria Argimon. ERC, en canvi, va triar a la vicepresidenta de la Mesa, Alba Vergés, la diputada Jenn Díaz, a la senadora Sara Bailac, i a dos càrrecs del partit per representar les sigles, que van ser escridassats per alguns manifestants.

«El temps ens dóna la raó»

«Érem escèptics amb la taula de diàleg i el temps ens dóna la raó», va deixar anar Puigneró. Un argument a què va donar continuïtat el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, insistint que «no es pot garantir un diàleg donant empara a la persecució i a la vulneració de drets». Un retret que se suma al xoc que es va generar després que Aragonès donés un cop sobre la taula i deixés als postconvergents fora de la cita amb el Govern després de proposar una delegació amb dos indultats i una senadora, que reduïa el rang institucional a la trobada.

Els anticapitalistes, amb Dolors Sabater i Carles Riera al davant, van sentenciar que el Govern «avala la repressió» i que Catalunya «viu en un Estat d’excepció continu». «L’Estat no té intenció de resoldre políticament el conflicte», van concloure.

ERC, per la seva banda, es va limitar a defensar l'amnistia i l'autodeterminació com la via per a canalitzar la solució al conflicte, i Vergés va instar a l'Executiu a prendre nota del clam independentista.

La presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, va assegurar que la detenció de Puigdemont és «un nou episodi d’acarnissament» i va cridar a la «màxima mobilització». El president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va titllar d’«incomprensible» l’arrest i va defensar l’amnistia i l’autodeterminació.